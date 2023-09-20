Закуска на зиму: як приготувати дуже смачний овочевий мікс
Для такого салату підійдуть овочі, які залишилися від попередніх закаток.
Овочеві салати та закуски в сезон консервації — найпопулярніша заготівля, оскільки дає змогу запастися не тільки смачною стравою під кришечкою на зиму, а й прилаштувати овочі, які не підійшли для того, щоб закривати їх цілими. Пропонуємо рецепт закуски з блогу "Домашня консервація", яка виходить дуже смачною і стане ідеальним доповненням до святкового столу.
Закуска на зиму
Інгредієнти:
- огірки – 1 кг;
- помідори – 0,5 кг;
- червоний болгарський перець – 3 шт;
- ріпчаста цибуля – 3 шт;
- часник – 5 зубчиків;
- кріп – 100 гр;
- олія – 1/2 склянки
- оцет 9% – 1 ч. л;
- цукор – 2 ст. л;
- сіль – 2 ст. л.
- зерна гірчиці.
Спосіб приготування:
Усі овочі помити, обрізати пошкоджені місця, якщо такі є. Огірки порізати кружечками. Цибулю порізати півкільцями. Перці очистити від насіння і плодоніжки, потім порізати кубиками.
Помідори і перець відправити в глибокий емальований посуд, додати сіль, цукор, олію і ретельно перемішати. Поставити на плиту і варити 5-7 хвилин, а потім додати зелень кропу, оцет, зерна гірчиці і варити ще кілька хвилин.
Потім у гарячу масу додати порізані огірки і довести до кипіння. Після закипання розкласти гарячу масу по стерилізованих банках, закатати й накрити ковдрою на ніч.
Коли все охолоне, винести заготовки в прохолодне темне місце на зберігання.
Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Овочевий король".