Закуска на зиму: як приготувати дуже смачний овочевий мікс

Для такого салату підійдуть овочі, які залишилися від попередніх закаток.

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Овочеві салати та закуски в сезон консервації — найпопулярніша заготівля, оскільки дає змогу запастися не тільки смачною стравою під кришечкою на зиму, а й прилаштувати овочі, які не підійшли для того, щоб закривати їх цілими. Пропонуємо рецепт закуски з блогу "Домашня консервація", яка виходить дуже смачною і стане ідеальним доповненням до святкового столу.

Закуска на зиму

Інгредієнти:

огірки – 1 кг;

помідори – 0,5 кг;

червоний болгарський перець – 3 шт;

ріпчаста цибуля – 3 шт;

часник – 5 зубчиків;

кріп – 100 гр;

олія – 1/2 склянки

оцет 9% – 1 ч. л;

цукор – 2 ст. л;

сіль – 2 ст. л.

зерна гірчиці.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити, обрізати пошкоджені місця, якщо такі є. Огірки порізати кружечками. Цибулю порізати півкільцями. Перці очистити від насіння і плодоніжки, потім порізати кубиками.

Помідори і перець відправити в глибокий емальований посуд, додати сіль, цукор, олію і ретельно перемішати. Поставити на плиту і варити 5-7 хвилин, а потім додати зелень кропу, оцет, зерна гірчиці і варити ще кілька хвилин.

Потім у гарячу масу додати порізані огірки і довести до кипіння. Після закипання розкласти гарячу масу по стерилізованих банках, закатати й накрити ковдрою на ніч.

Коли все охолоне, винести заготовки в прохолодне темне місце на зберігання.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Овочевий король".