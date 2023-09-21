Баклажани по-грузинськи на зиму: рецепт закуски для тих, хто любить яскравий смак

Ця страва має гострий смак, тому стане чудовою закускою на святковому столі.

Баклажани взимку смачні в будь-якому вигляді — мариновані, фаршировані, солоні. Вони чудово підійдуть як добавка до обіду або вечері, так і як окрема закуска на святковий стіл. Пропонуємо вам ще один цікавий рецепт баклажанів на зиму — по-грузинськи. Вони виходять злегка гострими і дуже смачними. Як їх приготувати якнайкраще, розповіли в блозі "Рецепти заготовок".

Баклажани по-грузинськи

Інгредієнти:

баклажани — 2 кг;

помідори — 1 кг;

солодкий перець ратунда — 6 шт;

гострий перець — 2-3 шт;

часник — 2 головки;

зелень — великий пучок (петрушка, кріп, базилік, кінза);

соняшникова олія для смаження — 0,5 склянки;

сіль — 1 ст. л;

цукор — 2 ст. л;

оцет 9% — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Баклажани помити, очистити від шкірки, порізати кружальцями або півкільцями, якщо овочі великі, товщиною 1-1,5 см. Скласти їх у миску, залити підсоленою водою на кілька годин, щоб за цей час із них вийшла гіркота.

Поки баклажани відстоюються, помідори помити, перець і часник почистити, пропустити через м'ясорубку й отриману масу поставити на середній вогонь. Додати рубану зелень, сіль і цукор. Нехай маса прокипить 10-15 хвилин, після чого влити в каструлю оцет.

З баклажанів злити воду, вичавити їх, щоб пішла зайва вода, а потім підсмажити з обох боків на олії.

У чисті стерилізовані банки шарами викласти баклажани і соус, щоб він покрив кожен шматочок. Накрити кришками і стерилізувати 20-30 хвилин, після чого банки закатати, перевернути й укутати до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати мариновані баклажани цілими.