Кабачки в гострому соусі: рецепт смачної закуски на зиму

З наведеної в рецепті кількості інгредієнтів виходить три літри закуски.

Урожай кабачків цього року видався на славу, а по-літньому теплий вересень сприяв тому, що вони цвітуть і дозрівають і досі. Якщо не знаєте, чого б ще смачненького приготувати з них, рекомендуємо звернути увагу на рецепт із блогу "Домашня консервація" і зробити кабачки в гострому соусі. Така закуска стане незамінною на вашому столі.

Кабачки в гострому соусі

Інгредієнти:

кабачки — 3 кг;

морква — 3 шт;

часник — 100 г;

оцет 9% — 1 склянка;

рослинна олія — 1 склянка;

цукор — 1 склянка;

сіль — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Кабачки помити, нарізати скибочками або тонкими кружечками. Моркву і часник почистити і пропустити через м'ясорубку.

Для маринаду в просторий глибокий посуд влити олію, оцет, покласти цукор і сіль. Поставити на середній вогонь, довести до кипіння. Покласти туди прокручену морквину і часник, поварити п'ять хвилин. Потім додати в маринад кабачки і з моменту закипання варити 25 хвилин на невеликому вогні. Після цього готові кабачки відразу ж розкласти в чисті стерилізовані банки й укутати ковдрою до повного охолодження. Зберігати їх потрібно в темному й прохолодному місці.

Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить три літри закуски.

Раніше Фокус писав, як приготувати кетчуп із кабачків.