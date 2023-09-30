Помірно гострий, помірно солодкий: рецепт натурального кетчупу на зиму

Такий кетчуп можна використовувати при приготуванні піци та борщу, а не тільки додавати до макаронів чи м'яса.

Кетчуп — найуніверсальніший соус, який тільки можна собі уявити. Він і гарніри смачнішими зробить, і м'ясо з ним ще апетитнішим, і навіть на його основі можна приготувати заправку для борщу. Домашній кетчуп — ще смачніший і корисніший, оскільки не містить жодних шкідливих добавок і речовин. Як приготувати його на зиму, розповіли в блозі "Кулінарія". За словами автора, такий соус перевершить усі ваші очікування. Він виходить помірно гострим і помірно солодким, з ніжною консистенцією.

Кетчуп натуральний

Інгредієнти:

помідори – 3,5 кг;

цибуля – 500 г;

яблука – 600 г;

перець солодкий – 4 шт;

гострий перець – 1 шт;

часник – 2 головки;

лавровий лист – 3 шт;

оцет 9% – 40 мл;

кориця – 0,5 ч. л;

цукор – 4 ст. л;

сіль – 1,5 ст. л.

Спосіб приготування:

Помідори помити, розрізати на чотири частини кожен, скласти в каструлю, довести до кипіння. Зайвий сік злити. Цибулю почистити і крупно порізати, яблука почистити, прибрати серцевину, порізати часточками. Перець почистити від плодоніжки й теж порізати, часник порізати, усе додати до помідорів, додати лаврове листя, довести до кипіння й тушкувати на маленькому вогні 20 хвилин.

Далі масу злегка остудити, перебити блендером на пюре, пропустити через сито і вилити назад у каструлю. Додати сіль, цукор, оцет, корицю. Довести все до кипіння і варити ще 10-15 хвилин.

Гарячий кетчуп розлити в стерилізовані банки, закатати, перевернути й укутати, поки все не охолоне. Зберігати кетчуп, як і будь-яку консервацію, необхідно в темному прохолодному місці.

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