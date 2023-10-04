Салат "Білоцерківський": рецепт смачної заготовки на зиму

Найкраще такий салат фасувати в банки по 0,5 літра.

Салат із капусти, моркви та солодкого перцю на зиму — це не тільки плюс кілька баночок на ваші полиці в льосі, а ще й неймовірно смачна заготовка. Завдяки різноманітності інгредієнтів вона виходить дуже смачною і дає змогу знайти застосування решті овочів. Пропонуємо вам рецепт салату "Білоцерківський", яким поділилися в блозі "Кулінарія". Така заготівля урізноманітнює зимове меню і сподобається вашим близьким.

Салат "Білоцерківський"

Інгредієнти:

капуста – 1,3 кг;

солодкий червоний перець – 500 г;

морква – 400 г;

цибуля – 300 г;

селера – 50 г;

зелень і корінь петрушки – 50 г;

рослинна олія – 1 склянка;

запашний перець;

гіркий перець;

цукор;

оцет 5%;

сіль.

Спосіб приготування.

Рослинну олію нагріти до кипіння і трохи охолонути. У капусти видалити качан, нашаткувати соломкою. Солодкий перець очистити від насіння, нарізати кільцями, цибулю нарізати так само. Селеру та зелень петрушки порубати. Усі подрібнені овочі перемішати в глибокій мисці.

Узяти півлітрові банки (краще їх простерилізувати). У кожну налити по дві столові ложки закип'яченої олії, додати по чверті чайної ложки солі, чайну ложку цукру, по два зерна запашного і гіркого перцю і 2 ст. л. оцту.

Викласти в банки салат, не доходячи до горлечка на два сантиметри, накрити кришками і залишити банки на годину, потім простерилізувати кожну банку по 20 хвилин після закипання води. Потім банки закатати кришками, укутати й залишити до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Зимовий король".