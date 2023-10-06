Пальчики оближеш: рецепт смачних помідорів на зиму
Такий салат краще закривати в невеликі баночки.
Сезон заготовок добігає кінця, але якщо ви ще не проти запастися кількома баночками смачних заправок на зиму, пропонуємо вам рецепт помідорів "Пальчики оближеш", яким поділилися в блозі "Домашня консервація". Назва страви говорить сама за себе, і готується вона досить просто.
Помідори "Пальчики оближеш"
Інгредієнти:
- салатні помідори (рожевий салатний, "бичаче серце", жовтий салатний);
- часник;
- кріп;
- петрушка;
- цибуля.
Для маринаду:
- вода – 3 літри;
- сіль – 3 ст. л;
- цукор – 7 ст. л;
- оцет – 1 склянка;
- соняшникова олія.
Спосіб приготування:
Помідори помити, порізати великими часточками, десь на 5-6 частин, якщо вони великі. У стерилізовані банки (по 0,5 літра) на дно кожної покласти 3 зубчики часнику, 3 ст. л соняшникової олії, гілочки кропу й петрушки, кільця цибулі. Зверху скласти помідори.
Змішати воду, сіль, цукор і оцет, закип'ятити і дати маринаду трохи охолонути. Залити помідори і відправити банки на стерилізацію. Стерилізувати 15 хвилин після закипання води, після чого закатати кришками, перевернути й укутати до повного охолодження.
Раніше Фокус писав, як приготувати мариновані зелені помідори на зиму, а також як зробити з них салат.