Пальчики оближеш: рецепт смачних помідорів на зиму

Такий салат краще закривати в невеликі баночки.

Сезон заготовок добігає кінця, але якщо ви ще не проти запастися кількома баночками смачних заправок на зиму, пропонуємо вам рецепт помідорів "Пальчики оближеш", яким поділилися в блозі "Домашня консервація". Назва страви говорить сама за себе, і готується вона досить просто.

Помідори "Пальчики оближеш"

Інгредієнти:

салатні помідори (рожевий салатний, "бичаче серце", жовтий салатний);

часник;

кріп;

петрушка;

цибуля.

Для маринаду:

вода – 3 літри;

сіль – 3 ст. л;

цукор – 7 ст. л;

оцет – 1 склянка;

соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Помідори помити, порізати великими часточками, десь на 5-6 частин, якщо вони великі. У стерилізовані банки (по 0,5 літра) на дно кожної покласти 3 зубчики часнику, 3 ст. л соняшникової олії, гілочки кропу й петрушки, кільця цибулі. Зверху скласти помідори.

Змішати воду, сіль, цукор і оцет, закип'ятити і дати маринаду трохи охолонути. Залити помідори і відправити банки на стерилізацію. Стерилізувати 15 хвилин після закипання води, після чого закатати кришками, перевернути й укутати до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати мариновані зелені помідори на зиму, а також як зробити з них салат.