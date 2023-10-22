Салат "Французький поцілунок" — рецепт страви, яка не залишить байдужим
Салат виходить настільки смачним, що обов'язково стане одним із ваших улюблених.
Салат "Французький поцілунок" — це страва, яку обов'язково потрібно приготувати до приходу гостей або зробити для себе на вихідних, щоб насолодитися ідеальним поєднанням інгредієнтів і неперевершеним смаком. Рекомендуємо приготувати її за рецептом із кулінарного блогу "Смачні рецепти салатів". Ви закохаєтеся в нього з першої спроби.
Салат "Французький поцілунок"
Інгредієнти:
- м'ясо свинина або яловичина — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- помідори — 3 шт.;
- сир твердий — 200 г;
- майонез — за смаком.
Маринад для цибулі:
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет — 1 ст. л.;
- окріп — 200 мл.
Спосіб приготування:
М'ясну вирізку нарізати або дрібними кубиками, або соломкою та відправити на розігріту сковороду з рослинною олією. Обсмажувати м'ясо протягом 7-8 хвилин.
Далі необхідно замаринувати цибулю. Для цього її потрібно почистити, нарізати кубиками, викласти в миску, додати туди сіль, цукор, оцет і залити окропом. Перемішати й залишити до повного охолодження.
М'ясо на сковорідці посолити, поперчити й обсмажувати ще дві хвилини, після чого викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
Твердий сир і помідори нарізати кубиками.
Із цибулі повністю злити рідину. З'єднати всі інгредієнти в одній мисці, додати майонез, перемішати.
Готовий салат викласти на блюдо, зверху посипати сиром, натертим на дрібній тертці.
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