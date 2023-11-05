Ніжна куряча грудка у вершковому соусі: простий рецепт приготування

Така грудка найсмачніша з картопляним пюре.

Якщо не знаєте, що легкого та смачного приготувати на обід або як добавку до гарніру, рекомендуємо потішити себе та рідних курячою грудкою у вершковому соусі. Ця соковита й ароматна страва з нотками часнику та зелені виходить смачною і готується досить швидко. Своїм рецептом поділилася кулінарна блогерка Наталя.

Куряча грудка у вершковому соусі з часником і петрушкою

Інгредієнти:

куряче філе — 400 г;

вершки будь-якої жирності — 200 мл;

часник — 2 зубчики;

оливкова олія — 1-2 ч. л;

свіжа петрушка;

сіль, перець — за смаком;

жменя помідорів чері або один великий.

Спосіб приготування:

Часник почистити, дрібно порізати й обсмажити на сковороді в оливковій олії хвилину. Туди ж додати дрібно порубану петрушку, вершки та прогріти все ще хвилину.

Курячу грудку помити, обсушити паперовим рушником, обсмажити злегка на грилі, а потім перекласти в пательню із соусом, додати туди сіль, перець, помідори, все накрити кришкою і тушкувати приблизно 15 хвилин до готовності. Якщо використовується звичайний помідор, його необхідно порізати часточками.

Така грудка найсмачніша з картопляним пюре.

Раніше Фокус писав, як приготувати пастрому з курячої грудки і зробити смачний салат.