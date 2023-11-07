Незвичайний смак і яскраві інгредієнти: рецепт салату з сухариками, маком і куркою (відео)

Готовий салат потрібно трохи потримати в холодильнику, щоб він просочився.

Різдво та новорічні свята не за горами, а отже, час уже хоча б приблизно подумати про те, чим порадувати близьких і гостей. Салат із маком і сухариками — страва, яка здатна здивувати не тільки оригінальним смаком, а й оформленням. Як його приготувати, розповіла і показала автор кулінарного блогу "Домашні рецепти".

Салат із сухариками, куркою та маком

Інгредієнти:

копчена курка – 400 г;

яйця – 5 шт;

сир твердий – 200 г;

помідори – 3 шт.

мак – 2 ст. л.

Для сухариків:

хліб – 6 скибочок;

часник – 2 зубчики;

рослинна олія – 2 ст. л;

чорний перець, сіль, паприка – за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати сухарики. Для цього з хліба зрізати скоринку, порізати його на невеликі кубики. Рослинну олію змішати з часником, пропущеним через прес, сіллю та спеціями, знову все добре перемішати й процідити через ситечко на сковорідку. Обсмажити на цій олії сухарики до золотистого кольору.

Яйця відварити круто, остудити, порізати кубиками.

З курки зняти шкіру, порізати м'ясо кубиками.

На блюдо для салату поставити кулінарне кільце і викласти першим шаром м'ясо, розрівняти і зверху покрити майонезною сіточкою. Далі викладаємо яйця, а зверху — знову сіточка. Далі таким же чином — сир.

Помідори порізати кубиками і викласти зверху. Викладати їх краще виделкою, щоб на салат не потрапив зайвий сік. Нанести сіточку з майонезу.

Останній шар — сухарики. Зверху посипати маком і відправити все в холодильник, щоб салат добре просочився.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат з рибними консервами і плавленим сиром.