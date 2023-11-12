Складаємо меню на свята: рецепт свинини, тушкованої в молоці

Свинина, приготована в молоці, має дуже яскравий аромат і ніжну консистенцію. Така страва прикрасить будь-який святковий стіл.

Свинина, тушкована в молоці, — це дуже ніжна, ароматна страва. М'ясо, приготоване таким способом, виходить дуже м'яким і буквально тане в роті. Рекомендуємо приготувати його, і впевнені, що ця страва опиниться і у вашому святковому меню. Як її правильно зробити, розповіли на сайті Rud.ua.

Свинина, тушкована в молоці

Інгредієнти:

свиняча корейка — 1,5 кг;

масло вершкове — 1 ст. л.;

часник — 5-7 зубчиків;

молоко — 4 склянки;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сіль — до смаку;

перець чорний мелений — до смаку;

лавровий лист — 2 шт.;

розмарин — 2 гілочки.

Спосіб приготування:

Свинину ретельно помити і зв'язати кухонним шпагатом, щоб під час тушкування м'ясо не втратило форму.

Часник почистити й нарізати шматочками. У різних частинах м'яса гострим ножем зробити невеликі надрізи та нашпигувати його часником. Робити це краще за 2-3 години до відправлення м'яса в духовку або на ніч, щоб м'ясо добре ввібрало в себе аромат часнику.

Натерти корейку сіллю та перцем до смаку.

Духовку розігріти до 160-180 градусів.

У глибокій каструлі розтопити вершкове масло, додати соняшникову олію й обсмажити свинину з усіх боків до золотистого кольору.

Цибулю та моркву почистити, помити, розрізати навпіл і додати їх у каструлю до м'яса разом із лавровим листом і гілочками розмарину. Зелень додасть страві насиченого пряного аромату.

Свинину з овочами залити чотирма склянками молока й довести до кипіння на плиті. У процесі приготування молоко нагадуватиме кисле молоко, але так і має бути.

Накрити каструлю кришкою та відправити в духовку на дві години. У процесі приготування м'ясо потрібно хоча б раз перевернути, щоб свинина добре протушкувалася.

Готову свинину вийняти з каструлі та загорнути у фольгу, щоб зберегти м'ясо гарячим і соковитим.

Із відвару вийняти зелень, моркву та цибулю. Решту бульйону потримати на плиті, поки його об'єм не зменшиться до 300 мл. Після цього збити відвар за допомогою блендера.

Якщо консистенція соусу надто рідка, то обсмажене борошно, згущувач або кукурудзяний крохмаль виправлять ситуацію. Для цього потрібно розчинити одиніз інгредієнтів у воді та, помішуючи, вилити в соус, що кипить. Додати спеції до смаку.

Із готового м'яса зняти шпагат, нарізати свинину тонкими шматочками. Викласти її на теплу тарілку, полити пряно-молочним соусом і посипати рубаною зеленню.

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