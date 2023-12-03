Брюссельська капуста з грибами у винно-вершковому соусі: рецепт оригінального гарніру (фото)

Капуста, приготована таким способом, буквально тане в роті, а гриби надають страві особливої пікантності.

Гарнір із брюссельською капустою та грибами буде чудовим гарніром у святковий або в будь-який інший день. Соус на основі вина та вершків точно сподобається вашим гостям чи членам родини, пише The Modernproper.

Інгредієнти

700 г брюссельської капусти, обрізаної і розрізаної вздовж навпіл;

4 столові ложки оливкової олії екстракласу;

1½ чайної ложки солі;

2 великі цибулі-шалот, дуже тонко нарізані;

½ склянки рослинної олії;

3 столові ложки несолоного вершкового масла;

450 г лісових грибів (можна заморожених), нарізаних шматочками по 3,5 см (якщо лісових грибів немає, можна взяти печериці);

1 склянка білого сухого вина (наприклад, Совіньйон Блан або інше, яке любите);

½ склянки густих вершків;

свіжомелений чорний перець для подачі.

Фото: The Modernproper/Гейл МакЛеод

Приготування

Розігрійте духовку до 200°С, поставивши решітку в центральне положення. Викладіть брюссельську капусту на деко з бортиками, збризніть 3 столовими ложками оливкової олії та перемішайте. Розкладіть їх рівним шаром і приправте 1 чайною ложкою солі. Запікайте поки вона не стане м'якою і не підрум'яниться близько 25 хвилин. Тим часом нагрійте рослинну олію в сковороді на середньо-сильному вогні. Щойно олія почне закипати, додайте цибулю-шалот і готуйте, часто помішуючи, до золотисто-коричневого кольору 7-10 хвилин. Шумівкою перекладіть цибулю-шалот на тарілку, застелену паперовим рушником. Посоліть і дайте охолонути. Вилийте олію, що залишилася, і поверніть сковороду на середній або сильний вогонь. Додайте решту 1 столову ложку оливкової олії та вершкове масло. Щойно масло розтане, додайте гриби і готуйте, час від часу помішуючи, поки гриби не стануть золотисто-коричневими і м'якими, приблизно 5-8 хвилин. Приправте половиною чайної ложки солі, що залишилася, і додайте вино. Готуйте, поки вино не ввариться вдвічі, близько 3-4 хвилин. Додайте брюссельську капусту і густі вершки та готуйте, помішуючи, поки вершки не загуснуть і не покриють брюссельську капусту, приблизно 5 хвилин. Приправте за смаком сіллю та перцем і подавайте зі смаженою цибулею-шалот.

Оригінальний гарнір до м'яса або риби готовий!

Фото: The Modernproper/Гейл МакЛеод

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