Тірокрокетес: гаряча сирна закуска по-грецьки

Сирна закуска, яка подається в багатьох грецьких тавернах, готується дуже просто і чудово підійде для перекусу протягом дня.

Складні рецепти зовсім не в характері греків, а ось сир вони дуже люблять і готують з нього безліч простих і дуже смачних страв. Одна з найпопулярніших гарячих закусок у Греції — тірокрокетес — смажені у фритюрі сирні крокети, рецептом яких поділився сайт Smak.ua.

Рецепт приготування тірокрокетес гранично простий і подають їх у багатьох грецьких тавернах. Спробуйте приготувати і ви, щоб порадувати своїх близьких новим смаком.

Інгредієнти

сухарі мелені — 3 столові ложки;

яйця — 2 штуки;

вода — 2 столові ложки;

сир (будь-який твердий або напівтвердий) — 200 г;

зелень, спеції — за смаком;

рослинна олія для смаження.

Приготування

Крок 1

Підготуйте сухарі для панірування. Для цього наріжте білий хліб кубиками, підсушіть їх у духовці до золотистого кольору. Потім дайте охолонути і подрібніть на крихту будь-яким зручним способом. Для цього підійдуть важка качалка, блендер або кавомолка.

Крок 2

Яйця помийте під проточною водою, обсушіть рушником. Відокремте жовтки від білків. Посуд, у який ви відокремлюєте білки, має бути абсолютно сухим і чистим, щоб білки легше збилися.

Крок 3

Додайте до жовтків воду і розмішайте до однорідності.

Крок 4

Охолодіть білки в холодильнику протягом 10 хвилин. Холодні білки збийте до стану м'яких піків.

Крок 5

Натріть сир на дрібній тертці. Додайте його до білків і обережно перемішайте лопаткою, перевертаючи масу від низу до верху. За бажанням до сирно-білкової маси можна додати дрібно нарубану зелень або улюблені спеції.

Крок 6

Скачайте кульки розміром з м'ячик для пінг-понгу і приберіть їх у холодильник на 20 хвилин, щоб вони застигли.

Крок 7

Поставте розігріватися олію в сотейнику або фритюрниці. Олії має бути стільки, щоб кулька могла повністю в неї зануритися. Тому для економії краще готувати в посуді невеликого діаметра.

Крок 8

Коли олія добре розігріється, беріть охолоджену сирну кульку, робіть подвійне панірування (сухарі — жовток — сухарі) і опускайте кульку в олію. Будьте обережні з гарячою олією і не кидайте кульки різко, щоб уникнути масляних бризок і опіків.

Крок 9

Обсмажуйте кожну кульку кілька хвилин до золотистого кольору й утворення хрусткої скоринки. Обсмажені крокети викладайте на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія.

Крок 10

Подавайте тірокрокетес як гарячу закуску з улюбленим соусом.

Нагадаємо рецепт гострого соусу канкочі без варіння, цукру та оцту. Таку приправу найчастіше використовують для маринадів, перших і других страв. Особливо сміливі можуть спробувати канкочі як добавку до гарніру.

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