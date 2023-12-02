Неймовірні штрулі з м'ясом: рецепт німецьких лінивих пельменів

Якщо ви любите пельмені, але не маєте часу їх ліпити, спробуйте приготувати німецький варіант цієї страви з тіста і фаршу, на який піде набагато менше часу.

Забудьте про те, щоб кілька годин ліпити пельмені на всю сім'ю. Приготуйте ситні німецькі штрулі на обід або вечерю і залиште собі вільний час для відпочинку. Рецепт цієї страви на 4 порції опублікував сайт "ЯБ Поїла".

Німецькі штрулі з м'ясом — це рулетики з пельменного тіста з начинкою. За бажання класичний рецепт можна змінити і приготувати з будь-якою іншою начинкою, яка вам до смаку.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно пшеничне — 370 г;

яйце куряче — 1 шт;

олія рослинна — 3 ст. л.;

вода — 150 мл;

сіль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

фарш м'ясний (з того виду м'яса, яке ви любите) — 400 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

морква — 1 шт;

картопля — 2 шт;

паприка копчена — 1 ч. л.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

вода — 200 мл.

Цибуля зелена або інша зелень для подачі — за бажанням.

Олія рослинна — для смаження.

Приготування

Крок 1

У глибоку миску розбийте яйце, додайте сіль, рослинну олію та воду. Розмішайте до розчинення солі.

Крок 2

Починайте замішувати тісто, додаючи в миску просіяне борошно в кілька прийомів. Коли тісто вбере все борошно, місіть його ще хвилин п'ять. Тісто має вийти щільне, не липне до рук, але еластичне.

Розмір яєць і вологість борошна можуть бути різними, тому щоразу, замішуючи тісто, корегуйте рецепт, додаючи воду або борошно за потреби.

Крок 3

Накрийте миску з тістом плівкою або рушником і дайте йому відпочити півгодини.

Крок 4

Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на крупній тертці.

Крок 5

Розігрійте пательню з невеликою кількістю рослинної олії, обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву, продовжуйте смажити до готовності, після чого вимкніть вогонь під пательнею.

Крок 6

У м'ясний фарш додайте сіль, перець, паприку, половину засмажки з моркви і цибулі та добре перемішайте.

Крок 7

Тонко розкачайте тісто у великий прямокутник, як на пельмені. Зверху викладіть начинку і рівномірно розподіліть її по тісту. Згорніть лист тіста з начинкою в рулет. Робіть це обережно, не перетягуючи тісто, щоб воно не порвалося.

Крок 8

На сковорідку з половиною засмажки викладіть нарізану кружальцями очищену картоплю, так, щоб вона покрила все дно. Зверху трохи присоліть і за бажанням додайте улюблені спеції.

Крок 9

Рулет наріжте на частини завдовжки 4-5 см. Викладіть їх "стоячи" на кружечки картоплі. Влийте воду, накрийте кришкою і ввімкніть середній вогонь.

Крок 10

З моменту закипання трохи зменшіть вогонь і готуйте близько півгодини. Готовність визначайте, пробуючи тісто, начинка в будь-якому разі буде готова раніше.

Крок 11

Готові штрулі викладіть на тарілку та посипте зеленню. Як і пельмені, подавайте їх гарячими зі сметаною та іншими соусами, які ви любите.

Нагадаємо рецепт ситної страви на обід — картопляний рулет-запіканка з фаршем. Кількість інгредієнтів для рулету можна збільшувати або зменшувати залежно від того, на скільки осіб ви готуєте страву.

Раніше Фокус писав як приготувати фальшивого кролика з фаршу. Чому цю страву називають "кроликом" — неясно. По суті це велика запечена котлета. І це дуже смачно.