Запаси на зиму: чи буває консервація шкідливою (відео)

Лікарі-дієтологи все ж віддають перевагу таким способам заготовок, як сушіння, заморожування та квашення.

Ягоди, фрукти та овочі, сушені, заморожені, квашені і звісно ж консервовані — зимові заготовки є чи не в кожній родини. Але насправді не для всіх консервація приносить користь, іноді вона навіть загострює хронічні хвороби. Про це розповідається у сюжеті tsn.ua телеканалу "1+1".

Як зазначається у матеріалі, не всі заготовки на зиму можуть бути корисними, якщо у людині є певні проблеми із здоров’ям. Найменш безболісні такі способи, як сушіння, заморожування, квашення. Проте і тут можуть бути нюанси.

Так, дієтолог Наталія Самойленко насамперед радить мінімізувати вживання варення, бо воно підвищує глюкозу.

"На сухофрукти, виявляється, теж краще не налягати — лише по 2-3 штучки і аж ніяк не щодня. Натомість заморожені фрукти, ягоди та овочі — це справді корисно", — наполягає лікар.

Консервовані заготовки, особливо з оцтом, вона пропонує прибрати з раціону людям із сечокам’яною хворобою або тим, хто має проблеми із суглобами.

"А от квашені продукти не лише стимулюють імунітет, а й сприяють підвищенню тривалості життя", — запевняє Самойленко.

Від чого залежить корисність консервації

Процес консервації передбачає термічну обробку овочів та фруктів. Через це багато вітамінів і мікроелементів втрачаються. Проте не всі — магній, калій, кальцій, натрій і марганець залишаються у продуктах навіть після всіх процесів. Тож, корисність зимових заготовок безпосередньо залежить від способу їх приготування.

Наприклад, при стерилізації, коли продукти нагрівають до температури кипіння, втрачається більше корисних елементів, ніж при пастеризації — доведенні до температури 80 градусів. Тому лікарі пропонують віддати перевагу другому способу приготування.

Крім того, домашні закрутки часто містять надмірну кількість солі, цукру, оцту та інших консервантів, які можуть негативно вплинути на організм. Тому для приготування варто вибирати рецепти або з мінімальним вмістом цих речовин, або взагалі враховуючи власний стан організму.

Консервація з оцтом і сіллю може нашкодити людям з хворими нирками, а також тим, хто має проблеми з шлунково-кишковим трактом. Також її небезпечно їсти гіпертонікам, оскільки збільшення кількості солі у раціоні спричиняє підвищення тиску.

Салати і лечо заборонені людям із панкреатитом і холециститом. Такі консервації містять велику кількість соняшникової олії, саме вона шкодить організму.

Варення за класичним рецептом передбачає великий вміст цукру, тому його не радять вживати особливо хворим на цукровий діабет і людям із зайвою вагою. Без шкоди для здоров'я можна їсти тільки дві-три ложки на день.

М'ясні і рибні консерви взагалі не рекомендують заготовляти вдома, оскільки є великий ризик не дотриматися технологічного процесу і, як наслідок, у продуктах залишаться хвороботворні бактерії, які можуть призвести до трагічних наслідків.

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