Просто і смачно: цвітна капуста, запечена з грибами та сиром

Поєднання цвітної капусти з печерицями, цибулею та морквою додасть страві особливої соковитості та аромату.

Ніжна запіканка з цвітної капусти з рум'яною сирною скоринкою — це смачний і поживний обід або вечеря. Крім того, на її приготування у вас піде всього півгодини і ще 15 хвилин терпіння, поки духовка закінчить розпочате вами кулінарне диво, рецепт якого опублікував сайт RUD.

Інгредієнти

цвітна капуста (свіжа або заморожена) — 500 г;

яйце — 1 шт;

печериці (свіжі або консервовані без оцту) — 150 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

морква — 1 шт;

сметана — 200 г;

сир твердий тертий — 3 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

рослинна олія для смаження — 4 ст. л.;

свіжа зелень — пучок.

Приготування

Крок 1

Відваріть цвітну капусту в киплячій підсоленій воді протягом 10 хвилин і відкиньте на сито, щоб стекла зайва волога.

Крок 2

Підготуйте глибоку форму для запікання. Змастіть дно і боки форми тонким шаром рослинної олії.

Крок 3

Цибулю наріжте соломкою, моркву натріть на крупній тертці. Розігрійте на середньому вогні пательню з олією, викладіть туди цибулю, за кілька хвилин додайте моркву й обсмажуйте овочі до м'якості.

Крок 4

Печериці наріжте пластинами, додайте в сковорідку, посоліть і продовжуйте готувати, доки не випарується сік, який випустили гриби. Періодично помішуйте овочі, щоб вони не підгоріли. За бажанням на цьому етапі можна додати чорний мелений перець.

Крок 5

Викладіть у підготовлену форму цвітну капусту. Зверху рівномірно розподіліть готову засмажку з печерицями.

Крок 6

Твердий сир натріть на тертці та розподіліть поверх овочів у формі.

Крок 7

У миску розбийте яйце, посоліть, розмішайте виделкою. Додайте сметану і злегка збийте до однорідності. Рівномірно залийте отриманою сумішшю вміст форми для запікання.

Крок 8

Розігрійте духовку до 180°С і запікайте цвітну капусту з грибами та сиром приблизно 15 хвилин. залежно від вашої духовки, часу може знадобитися трохи більше або трохи менше. Запіканка буде готова, коли заливка загусне, а верх запіканки покриється золотистою скоринкою.

Крок 9

Готову запіканку розріжте на порційні шматки та розкладіть по тарілках. Посипте зверху рубаною свіжою зеленню та подавайте.

Нагадаємо, хоча не всі люблять цвітну капусту, вважаючи її прісною і нудною, з неї виходять приголомшливі страви. Приготуйте два найсмачніші рецепти з цвітної капусти, і ви точно її полюбите.

Раніше Фокус писав, як приготувати смажену цвітну капусту в клярі з хрусткою скоринкою. Капуста за цим простим і доступним рецептом виходить соковитою і дуже смачною.