Курячий шніцель із сиром "Пармезан" і цедрою лимона: покроковий рецепт

Найважливішим інгредієнтом, щоб курячий шніцель вийшов смачним, є панірування.

На відміну від звичних м'ясних шніцелів, що поширені у світових кухнях, курячий шніцель, за великим рахунком, відрізняється від них лише видом м'яса, ну і, способом його підготовки та часом обсмажування. Елісон Адамс, кулінарний письменник і тестер рецептів, поділився рецептом приготування курячого шніцеля, повідомляє Taste.

Інгредієнти

2 склянки панірувальних сухарів;

1/3 склянки дрібно натертого сиру "Пармезан";

1 столова ложка дрібно натертої цедри лимона;

2 столові ложки дрібно нарізаного свіжого листя петрушки;

1 чайна ложка часникового порошку;

1/2 склянки борошна;

1 яйце;

1 столова ложка незбираного молока;

550 г курячого філе;

олія рослинна, для смаження.

Приготування

Крок 1. Змішайте на тарілці панірувальні сухарі, натертий сир, цедру лимона, петрушку та часниковий порошок. Додайте сіль і перець.

Крок 2. Наріжте куряче філе так, як ви зазвичай робите на відбивні, і відбийте (не надто тонко), накривши їх харчовою плівкою.

Крок 3. Викладіть борошно на тарілку.

Крок 4. Збийте яйце і молоко в неглибокій мисці.

Крок 5. Обваляйте 1 шматок курки в борошні, струсивши надлишки.

Крок 6. Вмочіть м'ясо в яєчну суміш і обваляйте в суміші панірувальних сухарів. Викладіть на тарілку. Повторіть те саме з рештою курки.

Крок 7. Нагрійте олію в сковороді на середньо-сильному вогні. Готуйте курку партіями по 4-5 хвилин з кожного боку або до золотистого кольору і повної готовності.

Крок 8. Перекладіть обсмажене м'ясо на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб прибрати жир.

Із чим подавати шніцель

Шніцель полюбляє капусту, нарізану тонкими скибочками, салат із капусти або тушковану в вершках із беконом. Як гарнір ще підійде картопляне пюре. Шніцель із курячого м'яса також можна нарізати тонкими скибочками і додати в салат "Цезар".

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