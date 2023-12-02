"Ошатна" кутя на Святвечір — насичений смак і яскравий вигляд
Кутю вважають головною з 12 пісних страв, які здавна прийнято готувати на Святий вечір.
Такий варіант різдвяної куті вирізняється не тільки багатим і насиченим смаком, а й по-святковому "ошатним" виглядом. Рецептом куті поділився канал "Українські смаколики".
Інгредієнти
- пшениця — 200 г;
- вода — 600 мл;
- сіль — за смаком;
- мак — 50 г;
- цукор — 1 ст.л;
- горіхи волоські — 30 г;
- родзинки — 30 г;
- курага — 30 г;
- журавлина в'ялена — 30 г;
- мед — 50 г.
Приготування
Крок 1
Промийте та ретельно переберіть крупу. Залийте її теплою водою і дайте настоятися протягом 2-3 годин, потім злийте воду.
Крок 2
Поставте на вогонь каструлю з чистою водою і дрібкою солі. У киплячу воду помістіть замочені зерна і варіть їх на середньому вогні до готовності приблизно протягом півгодини, не забувайте час від часу помішувати.
Крок 3
Промийте мак і запарте його окропом приблизно на 30 хвилин. Додайте цукор і подрібніть мак за допомогою макітри, блендера або м'ясорубки.
Крок 4
Переберіть і запарте приблизно на 10 хвилин родзинки окропом, потім залиште їх просушитися.
Крок 5
Прогрійте на сухій сковорідці волоські горіхи, щоб розкрити їхній смак і аромат. Порубайте ножем горіхи та наріжте курагу.
Крок 6
Зберіть усі інгредієнти разом:
- пшеницю;
- горіхи;
- журавлину;
- курагу;
- родзинки;
- мак;
- мед.
Усе ретельно перемішайте. Якщо ви любите, щоб кутя була не дуже густою, її можна розбавити узваром.
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Раніше Фокус писав, що символізує кожна з 12 страв на столі в Сечельник. Різдво у 2023 році в Україні відзначають за новим церковним календарем 24 грудня. У Слчельник, вечір напередодні Різдва, з появою першої зірки подають вечерю з дванадцяти пісних страв.