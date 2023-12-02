"Ошатна" кутя на Святвечір — насичений смак і яскравий вигляд

Кутю вважають головною з 12 пісних страв, які здавна прийнято готувати на Святий вечір.

Такий варіант різдвяної куті вирізняється не тільки багатим і насиченим смаком, а й по-святковому "ошатним" виглядом. Рецептом куті поділився канал "Українські смаколики".

Інгредієнти

пшениця — 200 г;

вода — 600 мл;

сіль — за смаком;

мак — 50 г;

цукор — 1 ст.л;

горіхи волоські — 30 г;

родзинки — 30 г;

курага — 30 г;

журавлина в'ялена — 30 г;

мед — 50 г.

Приготування

Крок 1

Промийте та ретельно переберіть крупу. Залийте її теплою водою і дайте настоятися протягом 2-3 годин, потім злийте воду.

Крок 2

Поставте на вогонь каструлю з чистою водою і дрібкою солі. У киплячу воду помістіть замочені зерна і варіть їх на середньому вогні до готовності приблизно протягом півгодини, не забувайте час від часу помішувати.

Крок 3

Промийте мак і запарте його окропом приблизно на 30 хвилин. Додайте цукор і подрібніть мак за допомогою макітри, блендера або м'ясорубки.

Крок 4

Переберіть і запарте приблизно на 10 хвилин родзинки окропом, потім залиште їх просушитися.

Крок 5

Прогрійте на сухій сковорідці волоські горіхи, щоб розкрити їхній смак і аромат. Порубайте ножем горіхи та наріжте курагу.

Крок 6

Зберіть усі інгредієнти разом:

пшеницю;

горіхи;

журавлину;

курагу;

родзинки;

мак;

мед.

Усе ретельно перемішайте. Якщо ви любите, щоб кутя була не дуже густою, її можна розбавити узваром.

Нагадаємо, ще один рецепт до Різдвяного посту: лазанья з грибами та овочами. Смачна лазанья з грибами та овочами буде прекрасною альтернативою класичному рецепту. Страва дасть змогу урізноманітнити пісне меню.

Раніше Фокус писав, що символізує кожна з 12 страв на столі в Сечельник. Різдво у 2023 році в Україні відзначають за новим церковним календарем 24 грудня. У Слчельник, вечір напередодні Різдва, з появою першої зірки подають вечерю з дванадцяти пісних страв.