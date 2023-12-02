"Новорічний салют": красива закуска на святковий стіл зі шпротами
На приготування цієї святкової закуски піде всього півгодини, а результат не тільки прикрасить новорічний стіл, а й буде чудово смачним.
Красиву закуску до новорічного столу можна приготувати з простих інгредієнтів. Оригінальна подача, ідеальне поєднання смаків і простота приготування — це безпрограшний варіант для святкового меню. Рецептом закуски поділився сайт "ЯБ Поїла"
Інгредієнти
- лаваш тонкий — 1 упаковка;
- шпроти в олії — 1 банка;
- яйця — 2 шт;
- сир твердий — 40 г;
- часник — 1-2 зубчики;
- огірки солоні — 2 шт;
- зелень (кріп або петрушка) — за смаком;
- майонез — за смаком;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Приготування
Крок 1
Лаваш краще купити прямокутний. Листи лаваша наріжте на квадрати розміром 10х10 см, складіть їх у стопку і розріжте по діагоналі, щоб вийшли трикутники.
Крок 2
Кожен трикутник скрутіть у трубочку і закріпіть зубочисткою. Переконайтеся, що кожна трубочка стійко стоїть на тарілці у вертикальному положенні. Намагайтеся зробити всі трубочки одного діаметра, щоб готова закуска мала гарний вигляд.
Крок 3
Розігрійте духовку до 180 градусів. Заготовки з лаваша поставте вертикально на деко і відправте підсушуватися в духовку на 10 хвилин. Після цього зубочистки можна буде витягнути, оскільки підсушений лаваш уже триматиме форму.
Крок 4
Приготуйте начинку. Натріть на дрібній тертці сир і зварені круто яйця. Часник видавіть через прес. Додайте трохи майонезу і все перемішайте до однорідності.
Крок 5
Відкрийте банку зі шпротами, викладіть їх на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.
Крок 6
Солоні огірки розріжте вздовж на брусочки, довжиною приблизно як шпроти. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого розсолу.
Крок 7
Зберіть закуску. Розкладіть по трубочках шпроти хвостиками вгору, додайте по одному брусочку огірка. Зверху викладіть сирну начинку, щоб зафіксувати рибу й огірки.
Підніміть кожну трубочку, додайте начинку знизу, щоб вирівняти поверхню, і відразу ставте на сервірувальну тарілку.
Крок 8
Зверху встроміть по одній-дві гілочки кропу. Якщо у вас є свіжий червоний або жовтий болгарський перець, можна нарізати його смужками і встромити в начинку — так закуска матиме ще яскравіший вигляд.
Крок 9
Приберіть тарілку з готовою закускою в холодильник на годину, щоб начинка добре застигла.
Нагадаємо рецепт гарячої сирної закуски по-грецьки. Тірокрокетес, які подаються в багатьох грецьких тавернах, готуються дуже просто і чудово підійдуть як для святкового столу, так і для перекусу протягом дня.
Раніше Фокус писав, як зробити домашній майонез за три хвилини. Самостійно приготований соус значно заощадить вам гроші і час при підготовці до свят. Крім того, майонез за цим рецептом зберігається не менше тижня і його можна приготувати заздалегідь.