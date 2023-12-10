Швидка паста з лососем і лимонно-вершковим соусом: рецепт смачної вечері

Пасту з лососем можна без особливих зусиль приготувати на вечерю або обід. Ця страва швидко готується і має гарний вигляд на столі.

Цей простий рецепт смачної пасти з лососем із зеленим горошком і цедрою лимона вам точно сподобається. Способом приготування поділилася кулінар Аміра Георгій, пише Taste.

Інгредієнти

300 г макаронів лінгвіні;

1 пучок спаржі, обрізаний і нарізаний на шматочки завдовжки 4 см;

1/2 склянки замороженої стручкової квасолі;

100 г цукрового консервованого зеленого горошку;

1 столова ложка оливкової олії першого віджиму;

800 г філе лосося без шкіри (4 шматки по 200 г);

40 г вершкового масла;

4 зубчики часнику (розчавлених);

2 чайні ложки тертої цедри лимона;

1/2 склянки білого сухого вина;

300 мл легких вершків (15-20%);

2 столові ложки нарізаного свіжого кропу;

2 столові ложки лимонного соку;

трохи лимонної цедри для подачі.

Приготування

Крок 1. Нагрійте олію у великій глибокій сковороді на середньо-сильному вогні. Додайте шматки лосося. Готуйте по 4 хвилини з кожного боку або до бажаної готовності. Перекладіть на тарілку, остудіть приблизно 2 хвилини. Розділіть м'ясо риби шарами, видаліть кісточки.

Крок 2. Відваріть макарони у великій каструлі, дотримуючись інструкцій на упаковці, до стану "аль денте", додавши протягом останніх 2 хвилин варіння спаржу, квасолю, цукровий горошок, злийте рідину.

Крок 3. Розтопіть вершкове масло в тій же сковороді на середньому вогні. Додайте часник. Готуйте, помішуючи, 30 секунд або до появи аромату. Додайте цедру лимона і вино. Варіть на повільному вогні без кришки 2 хвилини або поки вино не випарується наполовину. Додайте вершки. Доведіть до кипіння. Додайте макарони з овочами та кріп. Готуйте, поки не прогріється. Додайте лосось і лимонний сік. Подавайте, посипавши цедрою лимона.

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