Для веселої зустрічі Нового року: простий рецепт печива з передбаченнями (відео)

Переможниця шоу "МастерШеф" Ліза Глінська показала, як легко і просто приготувати печиво з передбаченнями для новорічної вечірки з друзями або колегами.

Китайське печиво з передбаченнями — це кумедний кондитерський виріб особливої форми, усередині якого заховані записки з пророцтвами, афоризмами або щасливими цифрами. Спекти таке печиво не складе труднощів навіть якщо у вас дуже мало кулінарного досвіду. Приготовані на новорічний корпоратив або для дружньої вечірки на Новий рік, ці ласощі порадують усіх присутніх і створять веселу атмосферу. Головне — підійдіть до написання пророцтв із добротою та гумором. Своїм рецептом печива з передбаченнями поділилася переможниця телешоу "МастерШеф-2" Єлизавета Глінська.

Історія печива з передбаченнями

Печиво з передбаченнями, яке англійською називається Fortune cookie — "печиво удачі", у багатьох асоціюється з Китайським Новим роком, але, насправді, історично не має жодного стосунку ні до Китаю, ні до Нового року. Але, погодьтеся, воно якнайкраще пасує до цього свята, коли кожен загадує бажання і сподівається, що прийдешній буде вдалим.

Це печиво подають на десерт у китайських ресторанах у США та деяких інших країнах, але, як не дивно, його не печуть у Китаї. Точне походження цього печива невідоме, але, найімовірніше, його привезли до США на початку минулого століття японські або китайські іммігранти, а прототип цього печива з'явився в японських храмах ще в XIX столітті.

Асоціюватися з Китаєм печиво з передбаченнями стало під час Другої світової війни, коли в США почалися масові етнічні чистки серед населення японського походження, і виробництво печива з передбаченнями захопила китайська діаспора.

Кому б не приписували авторство цього кондитерського виробу, він дуже полюбився охочим отримати "знак долі" разом зі смачним десертом. Щорічно у світі продається близько 3 мільярдів таких печивок. А найбільшим виробником вважається нью-йоркська компанія Wonton Food, яка виробляє 4,5 мільйона штук печива з передбаченнями на день.

Інгредієнти

яєчний білок — 120 г (приблизно з чотирьох яєць);

цукрова пудра — 120 г;

борошно пшеничне — 90 г;

вершкове масло — 80 г;

цедра — з одного апельсина або лимона.

Приготування

Крок 1

Відокремте білки від жовтків, змішайте білок із цукровою пудрою.

Крок 2

Розтопіть вершкове масло на повільному вогні, влийте в білки і перемішайте.

Крок 3

Додайте цедру, просійте борошно і перемішайте до однорідності.

Крок 4

Викладіть тісто в кондитерський мішок і приберіть у холодильник на ніч.

Крок 5

Приготуйте записки з передбаченнями. Подумайте, що б ви хотіли побажати тим, хто їстиме ваше печиво. уникайте похмурих передбачень, щоб не зіпсувати нікому майбутнє свято. Наріжте папір невеликими смужками і на кожній з них напишіть передбачення.

Також ви можете просто написати числа по порядку, за кількістю гостей на вечірці, і використовувати печиво, щоб тягнути жереб для "таємного Санти".

Крок 6

Розігрійте духовку до 180℃. Деко застеліть папером для випічки або силіконовим килимком.

Крок 7

Видавіть із мішка майбутнє печиво діаметром 3 см, залишивши між ними місце. На стандартний аркуш поміщається не більше 6 штук.

Кожну частину тіста ложкою розмажте по колу, щоб вийшов тонкий млинець діаметром 7-8 см.

Крок 8

Випікайте в розігрітій духовці кілька хвилин. Печиво буде готове, коли краї зарум'яняться.

Крок 9

Поки печеться печиво, складіть папірці з передбаченнями в чотири рази.

Крок 10

Готове печиво дістаньте з духовки, покладіть у центр передбачення, складіть печиво навпіл, притискаючи краї, щоб вони склеїлися, потім ще раз навпіл, як показано у відео. Складені печива покладіть у склянки, щоб вони, остигаючи, зберегли потрібну форму.

Рецепт печива з передбаченнями від Лізи Глінської

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