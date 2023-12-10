Тосканські курячі фрикадельки в мультиварці з ньоккі: рецепт ситної вечері
Секретний інгредієнт тут — в'ялені помідори та сир "Пармезан". Ці інгредієнти надають особливої пікантності страві.
Мультиварки добре справляються з багатьма завданнями, готувати в них — одне задоволення. Ніжні курячі фрикадельки з ньоккі стануть смачною і ситною вечерею для всієї родини. Рецептом цієї страви поділилася кулінар Лора Редж, повідомляє Delish.
Інгредієнти
- 450 г фаршу з курки або індички (бажано темного м'яса);
- 100 г панірувальних сухарів;
- 1 велике яйце;
- 1 чайна ложка італійської приправи;
- 1 чайна ложка солі;
- 1/2 чайної ложки меленого чорного перцю;
- 1/2 чайна ложка часникового порошку;
- ½ склянки в'ялених помідорів (дрібно нарізаних), розділені на частини;
- 1 столова ложка томатної пасти;
- 60 г сиру "Пармезан", дрібно натертого (близько 3/4 склянки);
- 1/2 невелика цибулина (дрібно нарізана);
- 4 зубчики часнику, (дрібно нарізані);
- 1 склянка курячого бульйону;
- 1/2 склянки білого сухого вина;
- 500 г ньокки;
- 300 г свіжого шпинату;
- 250 г жирних вершків.
Приготування
Крок 1. У мисці руками змішайте курячий фарш, панірувальні сухарі, яйце, італійську приправу, сіль, перець, часниковий порошок, 1/2 склянки помідорів і 1/2 склянки пармезану. Сформуйте із суміші 18 фрикадельок (приблизно по 2,5 см).
Крок 2. У мультиварці змішайте цибулю, часник, бульйон, вино і томатну пасту. Приправте сіллю. Розкладіть фрикадельки. Накрийте кришкою і готуйте близько 30 хвилин.
Крок 3. Шумівкою перекладіть фрикадельки на застелене фольгою деко.
Крок 4. Додайте ньоккі та решту 1/2 склянки помідорів у мультиварку і перемішайте. Накрийте кришкою і готуйте поки ньокки не стануть м'якими, близько 20 хвилин.
Крок 5. Тим часом підсмажте фрикадельки, уважно спостерігаючи та перевертаючи в середині приготування, до золотистого кольору.
Крок 6. Додайте в мультиварку шпинат, вершки та 1/4 склянки пармезану, перемішайте. Поверніть фрикадельки в мультиварку. Накрийте кришкою і чекайте, поки шпинат не приготується, ще близько 5 хвилин.
Крок 7. Розкладіть ньоккі та фрикадельки по тарілках. Зверху додайте ще пармезану. Тосканські курячі фрикадельки з ньоккі готові!
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