Їжа
Сосиска в тісті на паличці: рецепт швидкого і смачного перекусу
На приготування такого перекусу у вас піде буквально кілька хвилин.
Сосиска і тісто — найкраще поєднання продуктів для ситного перекусу. Рецептів сосисок у тісті існує дуже багато, і зараз ми хочемо поділитися з вами ще одним способом приготування сосиски в тісті, про який розповіли в блозі "Рецепти щодня".
Сосиски в тісті на паличках
Інгредієнти:
- борошно – 2 ст. л;
- вода – 1 склянка;
- яйце – 1 шт;
- карі – 1 ст. л;
- сіль – 0,5 ч. л;
- сосиски – 1 упаковка;
- шпажки довгі – 1 упаковка;
- рослинна олія – 0,5 л.
Спосіб приготування:
У високій склянці змішати борошно, воду, яйце, карі, сіль, добре перемішати, щоб не було грудочок. Сосиски надіти на палички, вмочити в тісті й обсмажити в розігрітій олії до рівномірної рум'яної скоринки з усіх боків.
Раніше ми розповідали, як зробити сирну сосиску в тісті, а також приготувати пиріг "Coсиски в тісті".