Солдатське австралійське печиво Анзак: готуємо посилку на фронт
Анзак, може зберігатися кілька місяців і зберігає свої смакові якості навіть у несприятливих умовах зберігання.
Якщо ви збираєте посилку для бійців ЗСУ до Різдва і Нового року, приготуйте це печиво австралійських солдатів. Тим паче, що з цією випічкою впорається навіть той, у кого мало досвіду. Рецептом печива Анзак поділився Фокус.
За легендою, це солодке вівсяне печиво придумали австралійські жінки під час Першої світової війни. Австралійський і новозеландський армійський корпус (АНЗАК) брав участь у бойових діях у Європі, і посилки, що вирушали на фронт з Австралії, мали пережити довгу морську подорож, щоб потрапити до адресата.
Тому було придумано печиво Анзак, яке може зберігатися кілька місяців і зберігає свої смакові якості за перепадів температури та вологості.
Із зазначеної кількості інгредієнтів у вас вийде 10 штук печива загальною вагою близько 300 г.
Інгредієнти
- борошно пшеничне — 80 г;
- вершкове масло — 65 г;
- вівсяні пластівці — 50 г;
- цукор — 100 г;
- кокосова стружка — 25 г;
- мед — 25 г;
- вода — 2 ч. л.;
- сода — 2 г;
- ванілін — 1 г;
- сіль — дрібка.
Приготування
Крок 1
Просійте в миску борошно. Додайте вівсяні пластівці, цукор, кокосову стружку, ванілін і сіль. Усе перемішайте.
Крок 2
Розтопіть вершкове масло на слабкому вогні. Додайте в масло мед і 2 чайні ложки води.
Крок 3
Поки олійно-медова суміш гаряча, додайте соду і добре перемішайте.
Крок 4
Влийте теплу рідку суміш у сухі інгредієнти та ретельно вимісіть тісто. Консистенція тіста буде липкою.
Накрийте миску і приберіть на півгодини в холодильник, щоб тісто застигло.
Крок 5
Дістаньте тісто з холодильника. Розділіть його на 10 однакових шматочків. Якщо ви використовуєте кухонні ваги, діліть тісто на шматочки по 35 г.
Крок 6
Скачайте з тіста кульки, трохи приплюсніть їх і викладіть на деко, застелене силіконовим килимком.
Зверніть увагу, що печиво під час випікання сильно розпливається, тому розподіліть кульки на аркуші на відстані одна від одної.
Крок 7
Розігрійте духовку до 160-170°C. Випікайте печиво близько 12 хвилин, поки воно не стане карамельного кольору.
Крок 8
Дайте печиву охолонути на деку. Гаряче печиво легко ламається. Після охолодження воно стає досить твердим і легко перенесе транспортування. Збираючи посилку, упакуйте його в герметичний пакет або харчову плівку.
Нагадаємо рецепт норвезького різдвяного печива. Цей традиційний рецепт легко приготувати, а печиво можна довго зберігати в банці.
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