Хитрощі кулінарів: як зі звичайного "Оселедця під шубою" зробити страву ресторанного рівня

Якщо вам хочеться змінити звичний смак відомої святкової страви, скористайтеся кулінарними секретами, завдяки яким салат заграє новими барвами.

Салат "Оселедець під шубою" — традиційна страва новорічного столу. Але що робити, якщо хочеться чогось нового, а сім'я не хоче зраджувати своїм звичкам? Ідеї, як поліпшити смак і подачу звичайного "Оселедця під шубою", опублікувало видання Оdinfakt.

Нові інгредієнти

Спробуйте покласти в салат замість оселедця малосольну червону рибу — це додасть звичній страві зовсім іншого смаку. А трохи червоної ікри, доданої до популярного салату, зробить його взагалі карколомним.

Варіант складання

Якщо на дно салату покласти спершу картоплю, його смак зміниться кардинально. Так картопля вбере смак цибулі та оселедця, відтінить їх своєю текстурою і пом'якшить смак, зробивши його більш гармонійним.

Щоб страва на столі мала по-ресторанному привабливий вигляд, відмовтеся від традиційної подачі в оселедницею. Замість цього використовуйте для складання кондитерське кільце. Чим вирізати з овочів якісь прикраси, краще зосередьтеся на правильній геометрії страви, це матиме набагато привабливіший вигляд. Якщо неодмінно хочеться прикрасити салат зверху, обмежтеся одним красивим листочком або гілочкою зелені.

Підготовка овочів

Овочі для "шуби" краще запекти в духовці, попередньо загорнувши їх у фольгу, а не відварити у воді. Так текстура салату буде відчутно виразнішою, а смак овочів стане набагато більш насиченим. Щоб досягти повної кулінарної "нірвани", приготуйте для улюбленого салату домашній майонез за кілька хвилин. Для цього вам знадобляться:

яйця;

рослинна олія;

оцет;

гірчиця;

сіль;

цукор.

Такий соус добре збалансує всі смаки та стане гармонійною основою для салату.

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