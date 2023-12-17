Новорічне меню: як подати "шубу" на стіл так, щоб усі ахнули (відео)
Така страва нічим не поступається оригіналу, а має значно ефектніший вигляд.
Салат "Оселедець під шубою", або в народі просто "шуба", — такий самий обов'язковий атрибут новорічних свят, як олів'є, ялинка та подарунки. Якщо ви хочете порадувати своїх гостей улюбленою стравою, але водночас додати їй новизни, рекомендуємо приготувати цей салат у вигляді ялинкових іграшок. Як це зробити, розповіла кулінарна блогерка Ганна, заодно продемонструвавши весь процес на своїй сторінці в Instagram.
Салат "шуба" у вигляді ялинкових кульок
Інгредієнти на 6 шт.:
- буряк великий — 2 шт.;
- картопля середнього розміру — 3-4 шт.;
- морква — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- цибуля невелика — 1 шт.;
- філе оселедця — 200 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль.
Спосіб приготування:
Усі овочі для салату помити, відварити в підсоленій волі або запекти у фользі в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 40 хвилин. Яйця відварити круто. Усе остудити.
Овочі почистити й натерти на дрібній тертці. Цибулю й оселедець дрібно нарізати.
Буряк віджати, щоб пішов увесь зайвий сік, і змішати його з половиною натертої картоплі, підсолити.
Натерті моркву, картоплю, яйця, цибулю, майонез, сіль і оселедець змішати в одному посуді.
На харчову плівку викласти ложку буряка, розподілити його тонкою кулею, у центр викласти суміш із овочів і оселедця й акуратно підняти плівку так, щоб буряк повністю закрив собою начинку. Сформувати так кульки та відправити їх у холодильник на годину.
Після того, як кульки охолонуть і триматимуть форму, зняти з них плівку, прикрасити, і можна подавати страву на стіл.
Раніше Фокус писав, як приготувати смачний салат "Граф", якщо вам набридли "шуба" й олів'є.