Швидка вечеря: паста з 5 інгредієнтів із куркою та броколі

Паста з куркою — це дуже проста страва, яка ідеально підійде як обід або вечеря.

Усього за 20 хвилин на столі буде дуже смачна та ситна вечеря. Родзинки цій страві додасть курка в соусі з броколі, в'яленими помідорами та сиром "Бурсен". Не можете знайти такий сир? Замініть нарізаним вершковим сиром і 2 розчавленими зубчиками часнику. Рецептом поділилася кулінарка Мішель Саутен, повідомляє Taste.

Інгредієнти

350 г броколі, розрізаної на невеликі суцвіття;

300 г сушених фігурних макаронів фетучіні;

1/2 курки-гриль (шкіру і кістки потрібно видалити, м'ясо крупно нарізати);

160 г сиру "Бурсен" із часником і травами;

125 г (3/4 склянки) в'ялених помідорів, крупно нарізаних.

Приготування

Крок 1. У великій каструлі доведіть до кипіння воду. Додайте броколі та готуйте 2 хвилини або доти, доки вона не стане яскраво-зеленою та ніжною. Шумівкою перекладіть броколі в миску.

Крок 2. Зваріть макарони, дотримуючись інструкцій на упаковці, або до стану "аль денте".

Крок 3. Поки варяться макарони, нагрійте сковороду на середньому вогні. Додайте шматки курки, броколі, сир і помідори. За допомогою ополоника влийте в курячу суміш 250 мл (1 склянка) води від варіння макаронів. Перемішуйте, тушкуйте, поки сир не розплавиться, приблизно протягом 2-3 хвилин.

Крок4. Злийте воду з макаронів і додайте в сковороду до курки, броколі та сиру. Добре перемішайте. Смачна вечеря готова.

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