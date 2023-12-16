Свинячі реберця "Джек Деніелс" у глазурі: соковите м'ясо до святкового столу

Технологія приготування реберець "Джек Деніелс" дуже проста. Секрет страви, який робить ребра дивовижно смачними — у правильній глазурі.

Свинячі реберця "Джек Деніелс" у глазурі стануть окрасою вашого новорічного столу. А з їх приготуванням впорається навіть кулінар-початківець. Рецептом приготування реберець поділився сайт "Кукорама".

Інгредієнти

свинячі ребра — 2 кг;

сіль — 16 г;

перець чорний мелений — 10 г;

копчена паприка — за смаком;

часник сушений — за смаком;

олія рослинна — 2 столові ложки.

Для глазурі:

часник — 1 шт;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

олія рослинна — 2 ст. л.;

болгарський перець — 1/2 шт;

сіль — 3 г;

копчена паприка — 1 ч. л.;

сік ананасовий — 300 мл;

крохмаль кукурудзяний — 1 ч. л.;

віскі — 50 мл;

соус теріякі — 2 ст. л.

Приготування

Крок 1

Із внутрішнього боку реберець зніміть товсту плівку, щоб м'ясо добре промаринувалося. Якщо реберця надто жирні, зріжте з їхнього зовнішнього боку шар сала — воно стане в пригоді трохи пізніше.

Крок 2

Викладіть ребра на лист фольги. Посипте сіллю, чорним перцем, копченою паприкою та сухим часником. Полийте олією і добре натріть поверхню реберець сумішшю спецій та олії з усіх боків.

Крок 3

Розігрійте духовку до 180°C. Реберця щільно загорніть у фольгу в три шари і запікайте їх 1 годину.

Крок 4

Головку часнику трохи розкрийте зверху, щоб верхівки зубчиків розійшлися, а основа трималася на денці. Збризніть олією, загорніть у фольгу і відправте в духовку до ребер на 20 хвилин.

Крок 5

Приготуйте глазур. Цибулю та болгарський перець поріжте дрібними кубиками. Перець можна взяти свіжий або заморожений.

Крок 6

У сотейник із товстим дном налийте олію, додайте цибулю й обсмажте до прозорості. Додайте болгарський перець і обсмажуйте ще кілька хвилин, поки перець не пустить сік.

Крок 7

Додайте в сотейник копчену паприку, сіль, ананасовий сік і соус теріякі. Доведіть глазур до кипіння, зменшіть вогонь і томіть близько 5 хвилин.

Крок 8

У чашці розведіть чайну ложку крохмалю з чаркою віскі. Помішуючи глазур у сотейнику, влийте туди розведений крохмаль і варіть ще кілька хвилин.

Крок 9

Дістаньте часник із духовки і видавіть розм'яклі зубчики в сотейник. Усе добре перемішайте і дайте охолонути.

Крок 10

Через годину дістаньте реберця з духовки. Розігріту решітку гриля змастіть зрізаним салом. Обсмажте ребра на грилі за температури 230-245°C по 8 хвилин з кожного боку.

Крок 11

Не знімаючи з гриля, змастіть ребра глазур'ю і залиште прогрітися ще на 2 хвилини.

Крок 12

Готові ребра викладіть на сервірувальну дерев'яну дошку й одразу ж подавайте.

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