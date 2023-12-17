Брюссельська капуста з вершками та пармезаном: швидко та корисно

Страву гідно оцінять гурмани. Брюссельська капуста з вершками чудово поєднується з м'ясом птиці або ковбасками зі свинини. Але може відігравати й роль основної страви, бо сама по собі поживна.

Щоб зробити брюссельську капусту смачною, потрібно зовсім небагато зусиль, а додавши вершки, приправи, сир і підсмажений фундук можна приготувати дуже смачну та корисну страву, пише The Modernproper.

Інгредієнти

2 столові ложки оливкової олії екстракласу;

6 великих цибулин-шалот, тонко нарізаних;

4 зубчики часнику, натертих;

4 столові ложки вершкового масла;

1½ склянки густих вершків;

2 чайні ложки меленої гірчиці;

½ чайної ложки морської солі;

¼ чайної ложки меленого чорного перцю;

¾ чайної ложки часникового порошку;

¼ чайної ложки меленого мускатного горіха;

800 г натертої брюссельської капусти;

½ склянки фундука, крупно нарізаного;

¾ склянки натертого сиру пармезан.

Приготування

Крок 1. Нагрійте оливкову олію у великій сковороді на середньому вогні. Щойно олія почне закипати, додайте цибулю шалот і готуйте, поки вона не стане м'якою, але не підрум'яниться, близько 3 хвилин. Додайте часник і готуйте помішуючи до появи аромату, ще близько 1 хвилини.

Крок 2. Додайте вершкове масло в сковороду. Як тільки масло розтане, додайте густі вершки, гірчицю, сіль, перець, часниковий порошок, мускатний горіх і доведіть до кипіння. Додайте брюссельську капусту й зменшіть вогонь до середньо-слабкого рівня. Накрийте кришкою та готуйте, доки брюссельська капуста не стане яскраво-зеленою та не почне в'янути, близько 8 хвилин.

Крок 3. Водночас нагрійте середню сковороду на середньому вогні. Додайте фундук і готуйте, час від часу помішуючи, до появи аромату й легкого підсмажування, близько 5-8 хвилин.

Крок 4. Додайте сир пармезан до брюссельської капусти. Готуйте помішуючи, поки суміш не загусне та не стане кремовою, ще близько 5 хвилин.

Посипте брюссельську капусту підсмаженим фундуком і відразу ж подавайте.

Також ви можете приготувати рулетики зі свинини з чорносливом і горіхами. Часу на приготування таких м'ясних рулетиків іде не більше, ніж на звичайні відбивні.