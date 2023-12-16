Готуємо з дітьми новорічні ласощі: ефектні тістечка "Шишки"

Залучіть дітвору до підготовки новорічного столу. Основу вам доведеться зробити самостійно, а ось зі складанням тістечок впораються навіть маленькі діти.

Тістечка "Шишки" важко відрізнити від справжніх ялинових шишок, а на приготування цього десерту до Нового року піде зовсім небагато часу. Про те, як приготувати новорічні ласощі разом із дітьми, розповів сайт Shef Donna.

За смаком ці тістечка схожі на класичний десерт "картопля", тільки для основи використовується шоколадний бісквіт, що робить "Шишки" ніжнішими за текстурою.

Із зазначеної кількості інгредієнтів у вас вийде 10 красивих тістечок до новорічного столу.

Інгредієнти

яйця — 3 шт;

цукор — 100 г;

борошно пшеничне — 55 г;

какао — 25 г;

розпушувач — 1\3 ч. л.;

сіль — на кінчику ножа;

масло вершкове — 150 г;

молоко згущене — 100 г;

ваніль, кориця — за смаком;

черепашки шоколадні глазуровані (сухий сніданок) — 1 пачка;

пудра цукрова — для посипання;

міцний алкоголь (ром, коньяк, віскі) — за бажанням.

Приготування

Крок 1

У великій мисці збийте міксером яйця із сіллю та ваніллю на максимальній швидкості до стійкої піни. Продовжуйте збивати, поступово додаючи цукор. Вбивайте близько 7-10 хвилин, поки цукор не розчиниться.

Крок 2

В іншу миску просійте борошно разом із какао, розпушувачем і корицею.

Крок 3

Увімкніть духовку на розігрів до 180°C. Деко для випічки застеліть пергаментом, щоб бісквіт не прилип.

Якщо у вас раптом немає пергаменту, зробіть "французьку сорочку":

щедро змастіть деко вершковим маслом;

рясно посипте його борошном;

струсіть надлишки борошна.

На деку вийде ефективний двошаровий захист від пригорання. Але з економічної точки зору, пергамент використовувати дешевше і простіше.

Крок 4

Частинами додайте борошно до збитих яєць, обережно вимішуйте тісто лопаткою від низу до верху, щоб воно не сильно опало.

Крок 5

Бісквітне тісто дуже ніжне і повітряне. Воно не терпить різких рухів, трясіння і довгого очікування. Тому відразу ж обережно викладіть його на деко, акуратно розрівняйте лопаткою, щоб шар вийшов товщиною приблизно 1 см.

Крок 6

Випікайте бісквіт близько 15 хвилин. Слідкуйте за тим, щоб він не пригорів. Готовність можна сміливо визначати за зовнішнім виглядом, Через те, що товщина бісквіта маленька, всередині він точно пропечеться.

Крок 7

Зніміть бісквіт із дека разом із пергаментом і остудіть на решітці.

Якщо ви пекли бісквіт на "французькій сорочці", застеліть решітку чистим рушником, посипте трохи великим цукром і переверніть бісквіт на рушник.

Крок 8

Остиглий бісквіт поламайте на шматочки, складіть у чашу блендера і подрібніть на крихту.

Крок 9

Збийте м'яке вершкове масло зі згущеним молоком. Додайте подрібнений бісквіт і за бажанням трохи міцного ароматного алкоголю. Перемішайте все лопаткою або ложкою до отримання однорідної липкої маси.

Обережно! Цей "напівфабрикат" уже настільки смачний, що вам доведеться взяти себе в руки і не з'їсти його до того, як ви покличете дітей збирати тістечка.

Крок 10

Розділіть основу для шишок на 10 однакових шматочків і зліпіть із них пірамідки.

Крок 11

Тепер саме час кликати маленьких помічників. Відкрийте упаковку з шоколадним сухим сніданком, насипте пластівці в миску. Покажіть дітям, як потрібно збирати тістечка.

Для цього по колу встромляйте лусочки доти, доки не сформується ціла шишка.

Встромляйте по колу лусочки, щоб вийшла ціла шишка Фото: shefdonna.com

Крок 12

Готові тістечка приберіть у холодильник мінімум на 2-3 години. Перед подачею до столу посипте "Шишки" цукровою пудрою.

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