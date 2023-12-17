Мускатний гарбуз із сиром і беконом: рецепт смачного гарніру

Тертий сир разом із гарбузом надають страві апетитного вигляду. Смачно, пікантно, незвично й дуже красиво.

Мускатний гарбуз при запіканні набуває ніжної та солодкої консистенції. Легка солодкість гарбуза вдало відтіняє солонуватий смак сиру й ароматного бекону. Ця страва може бути вдалим гарніром до м'яса чи риби, вважає кулінарка Лорен Міяширо, повідомляє Delish.

Інгредієнти

900 г мускатного гарбуза, очищеного та нарізаного шматочками завтовшки 2,5 см;

2 столові ложки оливкової олії;

2 зубчики часнику, подрібнені;

2 столові ложки нарізаного чебрецю;

дрібка солі;

дрібка меленого чорного перцю;

230 г бекону, нарізаного;

150 г тертої моцарели;

100 г тертого пармезану;

нарізана свіжа петрушка для прикрашання.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 220°С. У великій жароміцній сковороді (або у великій формі для запікання) перемішайте мускатний гарбуз із оливковою олією, часником і чебрецем. Приправте сіллю та перцем, потім посипте зверху беконом.

Крок 2. Запікайте, поки гарбуз не стане м'яким, а бекон не підсмажиться, приблизно 20-25 хвилин.

Крок 3. Дістаньте сковорідку з духовки та посипте зверху моцарелою та пармезаном. Запікайте ще 5-10 хвилин або поки сир не розплавиться.

Крок 4. Прикрасьте петрушкою та подавайте гарнір теплим.

Ви також можете приготувати філе тілапії, запечене в духовці. Простий рецепт приготування найніжнішої рибки.