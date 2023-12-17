Мускатний гарбуз із сиром і беконом: рецепт смачного гарніру
Тертий сир разом із гарбузом надають страві апетитного вигляду. Смачно, пікантно, незвично й дуже красиво.
Мускатний гарбуз при запіканні набуває ніжної та солодкої консистенції. Легка солодкість гарбуза вдало відтіняє солонуватий смак сиру й ароматного бекону. Ця страва може бути вдалим гарніром до м'яса чи риби, вважає кулінарка Лорен Міяширо, повідомляє Delish.
Інгредієнти
- 900 г мускатного гарбуза, очищеного та нарізаного шматочками завтовшки 2,5 см;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 2 зубчики часнику, подрібнені;
- 2 столові ложки нарізаного чебрецю;
- дрібка солі;
- дрібка меленого чорного перцю;
- 230 г бекону, нарізаного;
- 150 г тертої моцарели;
- 100 г тертого пармезану;
- нарізана свіжа петрушка для прикрашання.
Приготування
Крок 1. Розігрійте духовку до 220°С. У великій жароміцній сковороді (або у великій формі для запікання) перемішайте мускатний гарбуз із оливковою олією, часником і чебрецем. Приправте сіллю та перцем, потім посипте зверху беконом.
Крок 2. Запікайте, поки гарбуз не стане м'яким, а бекон не підсмажиться, приблизно 20-25 хвилин.
Крок 3. Дістаньте сковорідку з духовки та посипте зверху моцарелою та пармезаном. Запікайте ще 5-10 хвилин або поки сир не розплавиться.
Крок 4. Прикрасьте петрушкою та подавайте гарнір теплим.
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