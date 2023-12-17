Дуже смачна яловичина на святковий стіл: рецепт від кулінарної експертки (відео)

Для приготування цієї страви необхідно брати тільки яловичину, а не телятину, і бажано, щоб вона була трохи з жирком.

Соковита й ароматна яловичина в спеціях стане прикрасою будь-якого столу. Експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич поділилася зі своїми підписниками в Instagram перевіреним рецептом смачнючої яловичини, запеченої цільним шматком. Така страва ідеально підійде до новорічного меню. Авторка зазначає, що головне в цьому рецепті — правильне м'ясо. Необхідно брати саме яловичину, а не телятину. Для запікання підходить тільки частина з жирком.

Запечена яловичина цільним шматком

Інгредієнти:

яловичина — 1 кг.

Для маринаду:

оливкова олія extra virgin — 1 ст. л.;

оливкова олія рафінована — 1 ст. л.;

часник свіжий натертий — 1 ст. л.;

розмарин — 1-2 гілочки або 1 ст. л. сушеного;

гірчиця — 1 ст. л.;

сушений майоран — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти для маринаду змішати, натерти ним яловичину та залишити мінімум на дві години, а ще краще — на добу.

Далі покласти м'ясо або в чавунний казанок або в рукав для запікання. Додати до м'яса 200 мл будь-якого бульйону або червоне вино. Запікати м'ясо потрібно дві години за температури 140 градусів. Потім відкрити казанок або рукав і запікати ще 20 хвилин за температури 180 градусів.

Перед подачею м'ясо необхідно остудити, нарізати тонкими скибочками. Зверху полити нагрітою рідиною, що залишилася після запікання.

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