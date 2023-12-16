"Новорічний настрій": рецепт салату з куркою та апельсинами
Цей салат з апельсинами додасть яскравих фарб вашому новорічному столу і потішить свіжістю смаку та різноманітністю текстур.
Готуючись до свят, ми хочемо створити в домі новорічний настрій. Для цього прикрашаємо оселю, купуємо подарунки і, звісно ж, накриваємо святковий стіл. У новорічну ніч кожна страва на столі має зіграти свою партію і порадувати красою подачі та смаком. Яскрава м'якоть апельсина, свіжа зелень пекінської капусти, ніжне куряче філе та пікантні нотки пармезану — це ідеальна симфонія для новорічного настрою, який створює цей салат. Рецептом приготування "Новорічного настрою" поділився сайт Year.pp.
Інгредієнти
- куряче філе — 300 г;
- апельсини — 3 шт;
- пармезан — 100 г;
- грецький йогурт — 150 мл;
- пекінська капуста або листя салату — 300 г;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- мигдальні горіхи — ¼ склянки.
Для варіння курячого філе:
- вода — 1 л;
- суміш перців горошком — кілька штук;
- лавровий лист — 1 шт;
- часник — 1 зубчик;
- маленька цибулина — 1 шт;
- невелика морква — 1 шт;
- стебло селери — 1 шт;
- сіль — за смаком.
Приготування
Крок 1
Зваріть курячу грудку. Щоб м'ясо було смачним і соковитим, для початку закип'ятіть воду, додавши в неї сіль, спеції та овочі. Опустіть курячу грудку в киплячу воду і варіть до готовності. Час варіння залежить від розміру шматка м'яса.
Крок 2
Коли м'ясо звариться, вимкніть вогонь і не виймайте грудку з бульйону, поки він повністю не охолоне. Ви можете зварити курку напередодні. М'ясо, що пролежало ніч у бульйоні, буде дуже соковитим.
Крок 3
Витягніть м'ясо з бульйону і поріжте на невеликі шматочки. Додайте половину йогурту та перемішайте.
Крок 4
Пармезан натріть на крупній тертці.
Крок 5
Очистіть апельсини, розділіть на часточки, зніміть плівки, видаліть кісточки і поріжте кожну часточку на 3-4 частини. Сік, що виділився при обробленні апельсинів, зберіть у чашку.
Крок 6
Капусту нашаткуйте. Якщо ви використовуєте замість капусти салатне листя, просто порвіть його на шматочки руками. Полийте капусту апельсиновим соком, що залишився, за бажанням поперчіть і перемішайте.
Крок 7
Мигдаль злегка обсмажте на сухій розпеченій сковорідці та крупно поріжте.
Крок 8
Зберіть салат шарами. На блюдо для подачі викладіть капусту. Зверху розкладіть куряче філе. Потім посипте сиром, мигдалем і викладіть апельсини. Шари не приминайте, нехай усе вільно лежить на блюді.
Крок 9
Йогурт, що залишився, посоліть, поперчіть за смаком і полийте ним салат зверху.
Нагадаємо яскравий і дуже смачний рецепт салату "Смарагдовий розсип". Перед подачею на стіл салат можна на кілька годин відправити в холодильник, щоб він краще просочився.
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