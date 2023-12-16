"Новорічний настрій": рецепт салату з куркою та апельсинами

Цей салат з апельсинами додасть яскравих фарб вашому новорічному столу і потішить свіжістю смаку та різноманітністю текстур.

Готуючись до свят, ми хочемо створити в домі новорічний настрій. Для цього прикрашаємо оселю, купуємо подарунки і, звісно ж, накриваємо святковий стіл. У новорічну ніч кожна страва на столі має зіграти свою партію і порадувати красою подачі та смаком. Яскрава м'якоть апельсина, свіжа зелень пекінської капусти, ніжне куряче філе та пікантні нотки пармезану — це ідеальна симфонія для новорічного настрою, який створює цей салат. Рецептом приготування "Новорічного настрою" поділився сайт Year.pp.

Інгредієнти

куряче філе — 300 г;

апельсини — 3 шт;

пармезан — 100 г;

грецький йогурт — 150 мл;

пекінська капуста або листя салату — 300 г;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

мигдальні горіхи — ¼ склянки.

Для варіння курячого філе:

вода — 1 л;

суміш перців горошком — кілька штук;

лавровий лист — 1 шт;

часник — 1 зубчик;

маленька цибулина — 1 шт;

невелика морква — 1 шт;

стебло селери — 1 шт;

сіль — за смаком.

Приготування

Крок 1

Зваріть курячу грудку. Щоб м'ясо було смачним і соковитим, для початку закип'ятіть воду, додавши в неї сіль, спеції та овочі. Опустіть курячу грудку в киплячу воду і варіть до готовності. Час варіння залежить від розміру шматка м'яса.

Крок 2

Коли м'ясо звариться, вимкніть вогонь і не виймайте грудку з бульйону, поки він повністю не охолоне. Ви можете зварити курку напередодні. М'ясо, що пролежало ніч у бульйоні, буде дуже соковитим.

Крок 3

Витягніть м'ясо з бульйону і поріжте на невеликі шматочки. Додайте половину йогурту та перемішайте.

Крок 4

Пармезан натріть на крупній тертці.

Крок 5

Очистіть апельсини, розділіть на часточки, зніміть плівки, видаліть кісточки і поріжте кожну часточку на 3-4 частини. Сік, що виділився при обробленні апельсинів, зберіть у чашку.

Крок 6

Капусту нашаткуйте. Якщо ви використовуєте замість капусти салатне листя, просто порвіть його на шматочки руками. Полийте капусту апельсиновим соком, що залишився, за бажанням поперчіть і перемішайте.

Крок 7

Мигдаль злегка обсмажте на сухій розпеченій сковорідці та крупно поріжте.

Крок 8

Зберіть салат шарами. На блюдо для подачі викладіть капусту. Зверху розкладіть куряче філе. Потім посипте сиром, мигдалем і викладіть апельсини. Шари не приминайте, нехай усе вільно лежить на блюді.

Крок 9

Йогурт, що залишився, посоліть, поперчіть за смаком і полийте ним салат зверху.

Нагадаємо яскравий і дуже смачний рецепт салату "Смарагдовий розсип". Перед подачею на стіл салат можна на кілька годин відправити в холодильник, щоб він краще просочився.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Китайський дракон" на Новий рік. 2024 рік пройде під заступництвом Зеленого Дерев'яного Дракона. А для дракона, що може бути краще, ніж м'ясо і свіжі овочі.