Навіщо додавати в макарони каву та пиво: несподівані лайфхаки

Не бійтеся експериментувати на кухні. Несподівані інгредієнти в соусі зроблять палітру смаків ваших страв ще цікавішою та багатшою.

Якщо вам порадять вилити в макарони каву або пиво, щоб вони стали смачнішими, ви навряд чи повірите і матимете рацію. Таке поєднання зіпсує і їжу, і напої. Але якщо додати ці несподівані інгредієнти в соус для пасти, результат вас приємно здивує. Про те, як зробити соус для пасти з кавою або пивом, розповів сайт Pixel Inform.

Як зробити кавово-томатний соус для пасти

Кавово-томатний соус готується дуже просто:

зваріть міцний еспресо;

розігрійте в сотейнику трохи рослинної або вершкової олії;

додайте томатну пасту, трохи води або бульйону і добре перемішайте;

тушкуйте одну-дві хвилини на невеликому вогні;

додайте сіль, дрібно рубаний часник і улюблені спеції, тушкуйте ще дві хвилини;

влийте каву в соус (на одну порцію пасти достатньо столової ложки кави); перемішайте і через хвилину вимкніть вогонь.

Готовим соусом полийте зварені макарони. Якщо ваша томатна паста надто кисла, додавання кави нейтралізує зайву кислоту, тому цукор у соус можна не додавати.

Як зробити молочно-пивний соус із сиром і беконом для пасти

Інгредієнти

вершкове масло — 3 ст. л.;

борошно — 3 ст. л.;

пиво — 1 склянка;

молоко — 1 склянка;

твердий сир (чедер або пармезан) — 180 г;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

бекон — 8 скибочок.

Приготування

Розігрійте сковорідку з вершковим маслом, додайте борошно й обсмажте його близько хвилини, постійно помішуючи. Змішайте молоко і пиво та влийте в сковороду. Тушкуйте помішуючи кілька хвилин, поки суміш не загусне. Сир натріть на тертці, бекон дрібно наріжте ножем. Викладіть сир і бекон у сковороду, перемішайте. Додайте за смаком сіль і перець. Тушкуйте соус ще 1-2 хвилини, поки сир не розплавиться. Готовий соус вилийте на зварені макарони та подавайте до столу.

Добавка пива до соусу додасть йому дуже незвичайного і приємного смаку, який вам точно сподобається.

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