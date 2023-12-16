Навіщо додавати в макарони каву та пиво: несподівані лайфхаки
Не бійтеся експериментувати на кухні. Несподівані інгредієнти в соусі зроблять палітру смаків ваших страв ще цікавішою та багатшою.
Якщо вам порадять вилити в макарони каву або пиво, щоб вони стали смачнішими, ви навряд чи повірите і матимете рацію. Таке поєднання зіпсує і їжу, і напої. Але якщо додати ці несподівані інгредієнти в соус для пасти, результат вас приємно здивує. Про те, як зробити соус для пасти з кавою або пивом, розповів сайт Pixel Inform.
Як зробити кавово-томатний соус для пасти
Кавово-томатний соус готується дуже просто:
- зваріть міцний еспресо;
- розігрійте в сотейнику трохи рослинної або вершкової олії;
- додайте томатну пасту, трохи води або бульйону і добре перемішайте;
- тушкуйте одну-дві хвилини на невеликому вогні;
- додайте сіль, дрібно рубаний часник і улюблені спеції, тушкуйте ще дві хвилини;
- влийте каву в соус (на одну порцію пасти достатньо столової ложки кави); перемішайте і через хвилину вимкніть вогонь.
Готовим соусом полийте зварені макарони. Якщо ваша томатна паста надто кисла, додавання кави нейтралізує зайву кислоту, тому цукор у соус можна не додавати.
Як зробити молочно-пивний соус із сиром і беконом для пасти
Інгредієнти
- вершкове масло — 3 ст. л.;
- борошно — 3 ст. л.;
- пиво — 1 склянка;
- молоко — 1 склянка;
- твердий сир (чедер або пармезан) — 180 г;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- бекон — 8 скибочок.
Приготування
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом, додайте борошно й обсмажте його близько хвилини, постійно помішуючи.
- Змішайте молоко і пиво та влийте в сковороду. Тушкуйте помішуючи кілька хвилин, поки суміш не загусне.
- Сир натріть на тертці, бекон дрібно наріжте ножем.
- Викладіть сир і бекон у сковороду, перемішайте.
- Додайте за смаком сіль і перець.
- Тушкуйте соус ще 1-2 хвилини, поки сир не розплавиться.
- Готовий соус вилийте на зварені макарони та подавайте до столу.
Добавка пива до соусу додасть йому дуже незвичайного і приємного смаку, який вам точно сподобається.
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