Встигнути за 60 хвилин: два швидких і смачних десерти до Нового року

Щоб порадувати гостей на Новий рік смачними десертами, вам вистачить і години. Це буде красиво, смачно і навіть корисно.

Якщо у вас залишилося небагато часу на підготовку до свята, то всього за годину ви встигнете зробити два гарні десерти — принципово різні, але дуже смачні. Один із них потішить дітей і тих, хто стежить за своєю фігурою, а від другого будуть в захваті всі ласуни та любителі шоколаду. Рецептами швидких новорічних ласощів поділився сайт Smachno.Ua.

Сирні кульки "А-ля Рафаелло" із сухофруктами

Сирні кульки "А-ля Рафаелло" Фото: smachno.ua

Ці красиві кульки дуже схожі на цукерки Raffaello, але готуються вони без борошна і цукру.

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 100 г;

курага або будь-які інші сухофрукти — жменя;

мед — 1 ч. л.;

кокосова стружка — 2 ст. л.

Приготування:

Курагу запарте окропом на 15 хвилин. Подрібніть її в чаші блендера, додайте сир і мед. Перебийте все до однорідної маси. Одягніть силіконові рукавички або змочіть руки водою. Скачайте з сирної маси однакові кульки розміром із цукерку. Обваляйте кульки в кокосовій стружці та викладіть на блюдо для подачі.

Зефір у шоколаді з візерунками

Зефір у шоколаді Фото: smachno.ua

Для цього рецепта ідеально підійдуть маленькі фруктові зефірки. Але якщо у вас є тільки зефір звичайного розміру, просто розріжте його на чотири частини.

Інгредієнти:

маленькі зефірки — 4 шт;

шоколад чорний — 50 г;

шоколад білий — 10 г;

будь-які ягоди (журавлина, лохина, малина, дрібна ожина) — 4 шт.

Приготування:

У невеликій каструльці з товстим дном на повільному вогні розтопіть чорний шоколад. Білий шоколад розтопіть у мікрохвильовці на невеликій потужності та перелийте в кондитерський мішок. Наколіть зефір на шпажку, занурте в шоколад і викладіть на аркуш пергаменту або на решітку. Зверху на зефір нанесіть кілька крапель білого шоколаду. Зубочисткою зробіть розводи по шоколаду. Поки шоколад не застиг, покладіть зверху одну ягідку. Дайте шоколаду повністю застигнути і перекладіть зефір у шоколаді на блюдо для подачі.

Нагадаємо рецепт ситного, легкого та швидкого салату за 5 хвилин. Завдяки овочам і курці салат виходить легким, але при цьому добре втамовує голод.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидку закуску на всі випадки життя. Щоб рулет не втратив форму, під час подачі необхідно його проколоти шпажкою або зубочисткою.