Баклажанові рулетики із секретною начинкою: рецепт смачної закуски

Під час подачі рулетики можна прикрасити гілочками зелені.

Рулетики з баклажанів із начинкою — закуска, яка нікого і ніколи не залишить байдужим. Вони моментально з'їдаються, тому їх на столі ніколи багато не буває. Рекомендуємо вам приготувати таку закуску до приходу гостей за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян.

Рулетики з баклажанів із незвичайною начинкою

Інгредієнти:

баклажани — 2 шт;

сметана — 2–3 ст. л;

вершковий сир — 1 ст. л. з гіркою;

волоські горіхи — 50–80 г;

зелень (кінза, петрушка, кріп), (можна використовувати і заморожену);

часник — 1–2 зубчики;

рослинна олія для смаження;

помідори чері — 4–6 шт;

гілочки кропу для прикраси.

Спосіб приготування:

Баклажани порізати поздовжньо на не дуже тонкі слайси та замочити в підсоленій воді на 7–10 хвилин, щоб пішла гіркота. Воду злити, баклажани підсушити паперовими серветками.

На невеликій кількості рослинної олії обсмажити баклажани з двох боків до готовності. Готові слайси викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Для начинки змішати сметану, вершквий сир, порізану зелень, подрібнений часник і дрібно порубані горіхи.

На остиглі слайси баклажана викласти ложкою начинку і згорнути в рулет. Зверху викласти гілочку кропу і придавити половинкою помідора, проткнувши все дерев'яною зубочисткою або шпажкою.

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