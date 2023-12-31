Бюджетно і дуже смачно: рецепт салату з горошком і грибами
Щоб салат був смачнішим, відправте його на кілька годин у холодильник для просочення.
Новий рік не за горами, а отже, рецепти нових і смачних салатів залишаються актуальними. Пропонуємо вам бюджетну, але дуже смачну страву від кулінарної блогерки Юлії Симончук, яка урізноманітнить святковий стіл і буде гідно оцінена домочадцями та гостями.
Салат із грибами та горошком
Інгредієнти:
- цибуля велика — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- консервований горошок — 100-150 г;
- свіжі печериці — 300-400 г;
- майонез — 2-3 ст. л;
- сіль, перець — за смаком;
- олія — 3-4 ст. л. для смаження.
Спосіб приготування:
Цибулю дрібно порізати, моркву натерти на велику тертку і разом обсмажити на олії до м'якості та готовності. Так само обсмажити до готовності нарізані печериці. Усі інгредієнти після смаження охолодити.
У салатник викласти цибулю з морквою, додати гриби, посолити, поперчити, заправити майонезом. Усе добре перемішати і поставити на кілька годин у холодильник для просочення.
Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Кульбаба", який стане альтернативою набридлим "Мімозі" і "Олів'є" на святковому столі.