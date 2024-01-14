Смачні та ніжні пончики: рецепт десерту для любителів солодкого

Готові пончики можна полити будь-яким шоколадом, розтопленим на водяній бані. Зверху їх присипають горіхами, цукатами або іншими інгредієнтами на свій смак.

М'які й ароматні пампушки — страва, яка скрасить навіть найхолодніший вечір. Политі білим шоколадом і посипані фісташками, вони стануть чудовим акордом дня. Як приготувати такі пампушки, розповіли в блозі "Прості рецепти".

Пончики

Інгредієнти:

тепле молоко — 300 мл;

дріжджі — 2 ч. л;

цукор — 100 г;

сіль — щіпка;

яйце — 2 шт;

вершкове масло — 80 г;

ванільний цукор для аромату;

борошно (до м'якої консистенції) — 600-750 г (+/-50 г).

Спосіб приготування:

Тісто замісити і прибрати в тепле місце на півтори години, після розкачати в не надто тонкий пласт і вирізати пампушки. Зробити це можна склянкою, а кришечкою зробити дірочки. Пончики залишити на присипаній борошном поверхні на 30-40 хвилин під рушником на вистоювання. Вони збільшаться в розмірі, стануть пухкими.

Обсмажити пампухи на добре розігрітій олії з двох боків до рум'яності. Готові пампухи прикрасити розтопленим на водяній бані молочним, молочним або чорним шоколадом і посипати фісташками або арахісом.

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