Смачні та ніжні пончики: рецепт десерту для любителів солодкого
Готові пончики можна полити будь-яким шоколадом, розтопленим на водяній бані. Зверху їх присипають горіхами, цукатами або іншими інгредієнтами на свій смак.
М'які й ароматні пампушки — страва, яка скрасить навіть найхолодніший вечір. Политі білим шоколадом і посипані фісташками, вони стануть чудовим акордом дня. Як приготувати такі пампушки, розповіли в блозі "Прості рецепти".
Пончики
Інгредієнти:
- тепле молоко — 300 мл;
- дріжджі — 2 ч. л;
- цукор — 100 г;
- сіль — щіпка;
- яйце — 2 шт;
- вершкове масло — 80 г;
- ванільний цукор для аромату;
- борошно (до м'якої консистенції) — 600-750 г (+/-50 г).
Спосіб приготування:
Тісто замісити і прибрати в тепле місце на півтори години, після розкачати в не надто тонкий пласт і вирізати пампушки. Зробити це можна склянкою, а кришечкою зробити дірочки. Пончики залишити на присипаній борошном поверхні на 30-40 хвилин під рушником на вистоювання. Вони збільшаться в розмірі, стануть пухкими.
Обсмажити пампухи на добре розігрітій олії з двох боків до рум'яності. Готові пампухи прикрасити розтопленим на водяній бані, молочним або чорним шоколадом і посипати фісташками або арахісом.
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