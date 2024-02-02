Смачніше, ніж із магазину: рецепт приготування домашнього балика

Ароматний і добре промаринований балик — нескладна для приготування страва. Незважаючи на те, що це займе певний час, результат вас порадує.

Балик — продукт, можна сказати, делікатесний. Однак приготувати його можна і в домашніх умовах, істотно заощадивши гроші. Для цього достатньо купити ошийок, правильно його замаринувати й відправити в духовку. І смак у нього буде не гіршим, ніж у покупного. Як приготувати балик у домашніх умовах, розповіли в кулінарному блозі "Кулінарія".

Домашній балик

Інгредієнти:

свинячий ошийок — 1 кг;

сіль — 50 г;

цукор — 1 ч. л;

суха аджика — 2 ч. л;

паприка — 1 ч. л;

часник сухий — 1 ч. л;

коріандр зерновий — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Свинячий ошийок добре промити, висушити паперовим рушником. Тонким ножем зробити в м'ясі проколи.

Цукор змішати з сіллю, втерти в м'ясо. Щільно замотати його в плівку і відправити на п'ять днів у холодильник.

Через п'ять днів м'ясо дістати, вимочити у воді годину і знову просушити. У ступці змішати всі спеції і добре втерти їх у м'ясо, повністю обробивши весь шматок.

Зробити сітку з нитки або загорнути м'ясо в готову. Відправити балик у духовку запікатися на 2,5 години за температури 100 градусів.

За 30 хвилин до кінця випікання перевернути м'ясо на інший бік. Після випічки вийняти і дати повністю охолонути.

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