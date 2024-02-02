Салат "Відпад": рецепт неймовірно смачної страви з оселедцем

Такий салат готується дуже швидко і обов'язково буде гідно оцінений. Він чудово прикрасить будь-який стіл.

З оселедця можна приготувати не тільки мега популярну й улюблену багатьма поколіннями "шубу", а й не менш смачний салат "Отпад". Якщо хочете здивувати рідних або друзів, обов'язково спробуйте приготувати цю страву за рецептом із блогу "Кулінарія".

Салат "Відпад" з оселедця

Інгредієнти:

оселедець слабосолоний (філе) — 200 г;

яйця — 2-3 шт;

цибуля червона — 1 шт;

олія оливкова — 3 ст. л;

гірчиця діжонська — 1 ч. л;

листя салату — 1 пучок

сіль.

Спосіб приготування:

Листя салату порвати руками, викласти на широку тарілку. Яйця зварити круто, остудити і порізати великими шматками, можна нарізати на четвертинки.

Оселедець почистити, вибрати всі кісточки, нарізати на невеликі шматочки. Цибулю нашаткувати півкільцями і замаринувати в соняшниковій олії з цукром і оцтом.

На листя салату викласти шматочки риби, яйця і мариновану цибулю.

Приготувати соус із гірчиці, оливкової олії та оцту. Полити салат перед подачею. Посолити.

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