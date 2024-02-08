-10 кг: рецепт дієтичного салату для тих, хто худне

Попри те, що цей салат низькокалорійний, його смак не залишить вас байдужими. Його можна їсти без шкоди для фігури.

Напередодні вени багато хто вирішує сісти на дієту, почати харчуватися правильно і виключити з меню шкідливі продукти. Все для того, щоб скинути "зимову вагу" і трохи пострункішати. Кулінарна блогерка Крістін Азізян пропонує взяти на озброєння рецепт салату з промовистою назвою "-10 кг", який посприяє схудненню.

Салат "-10 кг"

Інгредієнти:

пекінська капуста;

кукурудза;

яйця;

консервований тунець.

Для заправки:

сметана або натуральний йогурт без добавки — 2 ст. л;

гірчиця — 1/2 ст. л;

мед — 1/2 ст. л (можна і без нього);

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Яйця відварити круто, остудити, порізати. З тунця злити олію, з кукурудзи — рідину. Скласти в глибоку миску. Капусту порізати, додати до решти інгредієнтів. Усе перемішати, посолити та заправити. За бажанням можна наприкінці додати зелень: кріп або петрушку.

Салат виходить низькокалорійним, але дуже смачним, що важливо для тих, хто на дієті.

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