Бананові сирники: рецепт легкого та ніжного десерту

Сирники — ситний і поживний десерт, який смакує як сам по собі, так і з чаєм, наприклад, або кавою. Рекомендуємо зробити смак цієї страви цікавішим, додавши до неї банани. Як їх приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Бананові сирники

Інгредієнти:

сир — 500 г;

борошно — 100 г;

яйце — 1 шт;

цукор — 100 г(можна менше);

банани — 3 шт;

розпушувач — 1 ч. л;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

Сир протерти через сито або подрібнити в блендері, щоб не було грудочок. Перемішати його з просіяним борошном і розпушувачем, додати яйце, сіль, цукор. Очищені банани подрібнити і додати в сирне тісто. Добре перемішати масу до однорідності.

Сформувати сирники, обваляти їх у борошні, надати форму коржів. Обсмажити на розігрітій олії, по 4 — 5 хвилин з кожного боку, поки на них не утвориться рум'яна скоринка. Накрити сковорідку кришкою і прогріти сирники ще 3 хвилини.

Готові сирники спочатку акуратно викласти на паперовий рушник, щоб пішли залишки жиру.

Подавати сирники можна з варенням, згущеним молоком та іншими солодкими добавками.

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