Бананові сирники: рецепт легкого та ніжного десерту
Сирники — ситний і поживний десерт, який смакує як сам по собі, так і з чаєм, наприклад, або кавою. Рекомендуємо зробити смак цієї страви цікавішим, додавши до неї банани. Як їх приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".
Бананові сирники
Інгредієнти:
- сир — 500 г;
- борошно — 100 г;
- яйце — 1 шт;
- цукор — 100 г(можна менше);
- банани — 3 шт;
- розпушувач — 1 ч. л;
- рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування:
Сир протерти через сито або подрібнити в блендері, щоб не було грудочок. Перемішати його з просіяним борошном і розпушувачем, додати яйце, сіль, цукор. Очищені банани подрібнити і додати в сирне тісто. Добре перемішати масу до однорідності.
Сформувати сирники, обваляти їх у борошні, надати форму коржів. Обсмажити на розігрітій олії, по 4 — 5 хвилин з кожного боку, поки на них не утвориться рум'яна скоринка. Накрити сковорідку кришкою і прогріти сирники ще 3 хвилини.
Готові сирники спочатку акуратно викласти на паперовий рушник, щоб пішли залишки жиру.
Подавати сирники можна з варенням, згущеним молоком та іншими солодкими добавками.
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