Китайський новий рік: топ-3 святкових страв, щоб зустріти Дракона

Китайський Новий рік з давніх часів є головним і найтривалішим святом у Піднебесній. У цього свята немає постійної дати, але зате є традиційне меню.

Перший день Нового року в Китаї припадає на другий молодик після зимового сонцестояння (тобто після 21 грудня). У григоріанському календарі це, як правило, відповідає одному з днів між 21 січня і 21 лютого. Святкування зазвичай триває 15 днів.

У Китаї в ці дні починається справжня міграція всередині країни, оскільки це свято заведено проводити зі своїми рідними.

Червоний — головний колір Китайського нового року Фото: Getty Images

Цей рік у Китаї символізуватиметься комбінацією, яка повторюється раз на 60 років. Цього року це буде Дракон, стихією стане Дерево, а основним кольором року стане зелений.

Коли починається китайський Новий рік 2024 і як його святкують

Зимове сонцестояння у 2023 році було 22 грудня. Отже, другий молодик після цієї дати припадає на 10 лютого 2024 року. Тоді в Китаї й почнуть святкувати Новий рік за східним календарем. І для китайців це буде не 2024 рік, а 4721-й.

А ось закінчиться 2024 рік за східним календарем тільки 28 січня 2025 року.

Усі 16 днів святкування Китайського Нового Року, який також називають Святом Весни, заведено подавати особливі страви, запрошуючи в дім удачу і благословення. Найважливіша дата — переддень Нового Року, коли вся родина збирається за святковим столом.

Китайський Новий рік 2024 — святкове меню Фото: Getty Images

Згідно з давнім міфом, на початку кожного нового року китайці повинні були ховатися від чудовиська на ім'я Нян (у перекладі з китайської "Рік"), яке пожирало худобу і врожай.

Але одного разу чудовисько злякалося малюка в червоному одязі, який плакав. Тож Китайський Новий рік відзначають, прикрашаючи будинки червоними ліхтариками та запускаючи феєрверки, нібито відганяючи чудовисько. А на святковому столі кожна страва має особливий сенс. Традиційно на столі обов'язково мають бути м'ясо та риба, а також пельмені (цзяоцзи), які є образним втіленням одного з головних побажань — народження синів. Традиційні китайські страви приготувати непросто, але якщо їх трохи адаптувати, то цілком можна потішити себе смаколиками і відзначити настання Китайського Нового року. Фокус вибрав найсмачніші та найпростіші китайські страви для українського столу.

Свинина в кисло-солодкому соусі

Інгредієнти:

500 г свинини (краще шиї);

1 ст. л. соєвого соусу;

1 ч. л. кукурудзяного крохмалю;

сіль, перець, олія для смаження.

Для соусу:

3 ст. л. рисового оцту;

3 ст. л. томатного кетчупу;

2 ст. л. цукру;

1 ст. л. соєвого соусу;

1/2 склянки води;

1 ч. л. кукурудзяного крохмалю.

Наріжте свинину невеликими шматочками. В окремій мисочці змішайте соєвий соус, крохмаль, сіль і перець. Покладіть м'ясо в маринад і залиште хвилин на 20.

Обсмажте свинину на сильному вогні до золотистої скоринки. Викладіть на паперовий рушник.

Для соусу змішайте оцет, кетчуп, цукор, соєвий соус і воду. Доведіть у сотейнику до кипіння і додайте розведений у невеликій кількості води крохмаль. Поверніть м'ясо на сковороду, залийте соусом і тушкуйте на повільному вогні 5-10 хвилин. Подавайте з простим білим рисом.

Качка по-кантонськи

Інгредієнти:

качка 2-2,5 кг;

1 ст. л. рослинної олії;

5 скибочок свіжого імбиру;

6 зубчиків часнику;

1 ст. л. тростинного цукру;

120 мл китайського вина або білого сухого вина;

1,5 ст. л. чорного соєвого соусу;

60 мл соєвого соусу;

3 ст. л. рисового оцту;

3 зірочки бадьяна;

3 лаврові листки;

12 горошин духмяного перцю;

4-5 шматочків сухої цедри апельсина або лимона;

3-4 чашки води;

1 ч. л. меду, змішана з 1 ч. л. води.

Качку обмийте та обсушіть. Відріжте хвіст. У воку нагрійте рослинну олію. Викладіть у вок качку грудкою донизу і дайте їй злегка підрум'янитися. Жиром поливайте частини качки, які не смажаться. Зніміть із вогню. На дні вока має залишитися багато качиного жиру.

Нагрійте форму для запікання качки на середньому вогні з невеликою кількістю жиру від смаження й обсмажте в ньому скибочки імбиру та розчавлених зубчиків часнику протягом 1 хвилини, додайте цукор, щоб він розчинився.

Влийте вино, воду, два соєві соуси, рисовий оцет, бадьян, лавровий лист, духмяний перець і суху цедру.

Покладіть у бульйон качку. Рідини має бути до середини тушки. Якщо не вистачає, долийте води.

Доведіть бульйон до кипіння, максимально зменшіть нагрів і варіть під нещільною кришкою 50-60 хвилин, кожні 15 хвилин перевертаючи птицю.

Акуратно дістаньте качку з форми і перекладіть на деко з решіткою грудкою догори. Змастіть грудку медом із водою. І запікайте качку в духовці, розігрітій до 225 градусів.

Запікайте птицю 12-15 хвилин або поки шкірка не стане хрусткою (можна ввімкнути верхній гриль, але, будьте уважні, качка може швидко згоріти).

Дістаньте з духовки і дайте полежати 10 хвилин перед обробленням. Подавайте з рисом.

Китайські пельмені Цзяоцзи

Інгредієнти:

200 г рисового борошна;

120 г пшеничного або картопляного крохмалю;

3 ст. л. топленого свинячого жиру.

Для начинки:

800-900 г жирного свинячого фаршу;

1 пучок зеленої цибулі;

4 см свіжого кореня імбиру;

3 зубчики часнику;

1 ч. л. цукру;

1 ч. л. темної кунжутної олії;

сіль.

Для соусу:

200 мл соєвого соусу;

40 мл темної кунжутної олії;

40 мл чорного рисового оцту.

Для соусу змішайте соєвий соус, оцет і кунжутну олію. А для начинки дрібно наріжте очищені імбир, часник і зелену цибулю. Змішайте з іншими інгредієнтами для начинки.

І готуйте тісто. Рисове борошно залийте 250 мл дуже гарячої води та розмішайте виделкою. Викладіть тісто на дошку і замішуйте, підсипаючи крохмаль. Зберіть тісто в грудку і продовжуйте вимішувати, потроху додаючи топлене сало, поки тісто не стане м'яким і не перестане прилипати до рук.

Скачайте з тіста ковбаску і наріжте на 60 шматочків. Кожен шматочок розкачайте в кружок діаметром 5-6 см.

Ліпіть пельмені, складаючи начинку в центр і защипуйте.

Змастіть олією або прокладіть листами китайської капусти кошик для пароварки. Покладіть у нього пельмені та готуйте на середній парі 5-7 хв. Подавайте гарячі пельмені до столу з соусом.

Також ви можете приготувати смачного новорічного коропа так, як його готують у Китаї.