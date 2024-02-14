Ситно і смачно: рецепт лінивих котлет без смаження

Котлети виходять ніжними та дуже соковитими. Такі припадуть до смаку і дітям, і дорослим.

Якщо думаєте, чим би смачним порадувати себе чи близьких на обід, приготуйте печені котлети. Їх ще називають котлетами для ледачих, оскільки готуються вони дуже просто, а виходять неймовірно смачними. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Оксана Крецул.

Котлети для ледачих

Інгредієнти:

куряче філе — 750 р;

пармезан — 60 г;

часник — 6 зубчиків;

сметана — 1-2 ст. л;

цибуля — 1 велика або 2 маленьких головки;

масло — 150 г;

манка — 5-6 ст. л;

спеції та сіль — за смаком;

кунжут, кмин;

олія оливкова для змащування.

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Спосіб приготування:

Філе, пармезан, часник, цибулю перебити в блендері в однорідну масу. Перед тим, як складати продукти в чашу блендера, поріжте їх на шматочки. Додати олію, манку, спеції, все перемішати. Залишити масу на 15 хвилин, щоб вона настоялася і набралася смаку.

Сформувати котлети, присипати кунжутом або кмином, викласти на змащене деко і запікати 30-40 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів. Готовим котлетам дати охолонути і можна подавати до столу з будь-яким гарніром.

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