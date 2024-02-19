Смачна страва на вечерю: рецепт салату з куркою

Цей салат виходить дуже смачним. А приготувати його надзвичайно просто.

Всі люблять м'ясні салати, бо вони завжди виходять ситні і поживні. Тому пропонуємо приготувати смачний салат з куркою та овочами. Готується він досить швидко: всі інгредієнти нарізаються кубиками, змішуються та заправляються майонезом. Свіжий огірок додає до салату нотку свіжості. А цибуля заздалегідь маринується в оцтовому розчині, що робить її не такою гіркою.

Салат з куркою

Інгредієнти:

одна куряча грудка;

4 яйця;

один огірок;

цибуля зелена – пучок;

одна ріпчаста цибулина;

сир – 100 г.

майонез;

сіль, перець – до свого смаку.

Для маринаду цибулі:

сіль – 0,5 ст. л.;

цукор – 2 ст. л.;

оцет – 4 ст. л.;

вода – 150 мл.

Цибулю очистіть, наріжте дрібними кубиками, покладіть у миску та залийте оцтом, водою, додайте сіль і цукор. Перемішайте, щоб спеції краще розподілилися. Цибулю маринуйте мінімум 2 години.

В цей час підготуйте інші інгредієнти салату. Яйця зваріть, очистіть та наріжте кубиками.

Свіжі огірки також наріжте кубиками, додайте в миску до яєць.

Курячі грудки заздалегідь відваріть у підсоленій воді до готовності. М’ясо остудіть у бульйоні, потім наріжте його і закиньте салат. Або курятину можна запекти на сковороді під кришкою.

Твердий сир натріть на тертці, додайте до інших інгредієнтів.

З цибулі злийте весь маринад. Зелену цибулю дрібно наріжте. Два види цибулі помістіть у салат. І заправте все майонезом.

Салат посоліть і поперчіть до смаку, ретельно перемішайте. Подавайте на стіл.

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