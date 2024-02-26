Курячі крильця з соусом наршараб: рецепт неймовірно смачної страви

Соус надає страві дуже пікантного та цікавого смаку. Ви оціните цю страву, спробувавши її.

Курячі крильця — один із найпопулярніших продуктів. Їх можна варити, смажити, запікати, експериментуючи з маринадами, соусами та спеціями. Сьогодні рекомендурем приготувати крильця з соусом наршараб. Це азербайджанська приправа, яку широко використовують у східній кухні. Її отримують методом згущення гранатового соку. Назва соусу наршараб походить від двох азербайджанських слів: "нар" — гранат і "шараб" — вино. Містить до 10 % лимонної кислоти і до 45 % цукру. Як приготувати такі крильця, розповіли в блозі "Кулінарна книга".

Курячі крильця з соусом наршараб

Інгредієнти:

курячі крильця — 1 кг;

соус наршараб — 2 ст. л;

соєвий соус — 2 ст. л;

винний оцет — 1 ст. л;

оливкова олія — 1 ст. л;

мед — 1 ч. л;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Курячі крильця помити і скласти в миску. Додати до них оливкову олію, винний оцет, соєвий соус, наршараб, мед, сіль і перець. Перемішати добре, щоб крильця були всі в соусі.

Накрити миску плівкою і залишити в холодильнику мінімум на годину.

Духовку розігріти до 180 градусів. Викласти крильця на деко, застелене пергаментом, і запікати 45-50 хвилин.

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