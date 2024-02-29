Універсальна закуска за 2 хвилини: рецепт дуже простої страви зі шпротами

Приготовану таким чином закуску можна використовувати для начинки тарталеток, намазки на бутерброди тощо.

Шпроти — один із найуніверсальніших і найулюбленіших продуктів для приготування різноманітних рибних закусок. Їх подають на бутербродах, додають у закусочні рулети і використовують безліччю інших способів. Сьогодні ми рекомендуємо приготувати дуже смачну закуску, яка однаково добре підійде як як намазка на бутерброд, так і для начинки тарталеток. Своїм перевіреним рецептом поділилася кулінарний блогер Христина Азізян.

Закуска зі шпротами

Інгредієнти:

чорний хліб;

плавлений сир — 2 шт;

мариновані огірки — 3-4 шт;

кріп;

шпроти — 1 банка

часник — 1-2 зубчики.

Спосіб приготування:

У чашу блендера скласти сир, огірки, часник і зелень, усе подрібнити до однорідності. Хліб нарізати на трикутники, змастити намазкою товстим шаром, зверху покласти шпрот, гілочку кропу і кружечок маринованого огірка.

Також можна за допомогою кондитерського мішка в тарталетку гарно викласти намазку і зверху покласти шпрот і кріп.

Третій варіант закуски — змастити цією масою аркуш лаваша і загорнути рулетом, а під час подачі порізати на порційні шматки.

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