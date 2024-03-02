Хаш: що це за страва та як її приготувати
Якщо комусь не можна їсти червоне м’ясо, можна використовувати свинину.
Хаш — найдавніша вірменська перша страва. Вона досить поширена по всьому Кавказу і заворожує не тільки своїм смаком, а й певними властивостями, які допомагають зміцненню волосся, нігтів, а також через велику кількість хондроїтину — хрящів і кісток. Їдять хаш з лавашем і пряною зеленню. До речі, якщо комусь не можна їсти червоне м’ясо, можна використовувати свинину.
Інгредієнти:
- яловича нога — 1,5 кг;
- яловичий рубець — 500 г;
- часник — 3 головки
- редька — 1 шт.
Ніжки обпалити, вискоблити, промити кілька разів, розрубати на частини вздовж та покласти, якщо можливо, на добу в проточну воду. Потім знову промити, перекласти в емальований посуд, залити водою, щоб вона покривала ніжки шаром 15-20 см. Поставити варити на слабкому вогні.
Рубці очистити, промити, залити холодною водою. Варити до зникнення специфічного запаху. Відвар вилити, а рубці промити гарячою і холодною водою. Дрібно нарізати, додати до ніжок, що варяться.
Продовжувати варити хаш на повільному вогні без солі, не допускаючи сильного кипіння, знімаючи піну, поки м'ясо не почне відокремлюватися від кісток і рубці не стануть м'якими.
Готовий гарячий хаш посолити, засипати подрібненим часником.
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