Вершковий хот-дог із кукурудзою: рецепт популярного перекусу з новими нотками

Кукурудза та моцарела надають хот-догам нового та цікавого смаку.

Хот-дог — це один із найпопулярніших перекусів, який можна купити в будь-якому кіоску. Але не менш легко приготувати його і в домашніх умовах Незвичайним рецептом вершкового хот-дога з кукурудзою поділилася кулінарна блогерка Яна Гординовська. За її словами, цей рецепт закохає вас у себе з першого шматочка.

Вершковий хот-дог із кукурудзою

Інгредієнти:

булочки для хот-дога;

корейська морква;

кукурудза консервована;

вершки (33%) — 50-70 мл;

моцарела натерта — 100-125 г.

Спосіб приготування:

Розрізати булочки вздовж, не дорізаючи до кінця, викласти всередину моркву, сосиску і відправити на 5-7 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.

З кукурудзи злити рідину. Обсмажити її на невеликому вогні кілька хвилин із вершковим маслом, сухим часником і чорним перцем. Додати вершки, мішати ще близько двох хвилин. Вимкнути, зняти з вогню, додати натерту моцарелу. Перекласти цю масу в сосиски.

Читайте також:

Сосиски в листковому тісті: дуже простий рецепт, приготує навіть школяр

Віденський салат: відчути пікантність Австрії всього за чверть години

Соковиті та смачні: рецепт курячо-сирних сосисок